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الاتحاد الفرعي للفروسية بالمنطقة الشرقية يقيم دورة تأهيلية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 16 يناير 2023, 04:35 مساء
الاتحاد الفرعي للفروسية بالمنطقة الشرقية يقيم دورة تأهيلية
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
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يعتزم الاتحاد الفرعي للفروسية بالمنطقة الشرقية وبتنسيق مع الاتحاد العام القيام بدورة تأهيلية في مجال حكام مفوضين (steward) خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير الجاري والتي ستكون تحت تدريب الحكم الدولي خلود المغربي من دولة تونس في ثلاثة مستويات.

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يأتي هذا في إطار سعي الاتحاد لتطوير وتعزيز كفاءات الفرسان والفنيين والأندية والمهتمين بفروسية قفز الحواجز في ليبيا للنهوض والدفع بقدرات ومواهب الشباب الليبي في شتى المجالات.

ودعا الاتحاد الراغبين في المشاركة بهذه الدورة الاتصال بنائب رئيس الاتحاد التواصل مع نائب رئيس الاتحاد الليبي للفروسية طارق بن عامر.

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