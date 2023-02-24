ليبيا تستضيف السباق الدولي للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تستضيف ليبيا تحت إشراف ومتابعة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية وبمشاركة حكام وبياطرة دوليين يوم 28 فبراير المقبل، السباق الدولي للقدرة والتحمل المؤهل لكأس العالم 2023.

واختير مسار السباق بمنطقة فم ملغة بمدينة ترهونة، وستشمل مسافة 100 كيلو متر و120 كيلومترا، وسيشارك فرسان من سن 14 سنة وحتى 21 سنة للخيول ثمانية فما فوق.

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ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بالاتحاد الدولي لمنافسات الترشح لكأس العالم يمكن للخيول من ست سنوات وأكثر المشاركة في السباق الدولي وهو سباق غير مؤهل، ويمكن للفرسان بجميع الأعمار المشاركة فيه.