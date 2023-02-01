نشاط متميز للنادي ومدرسة المواهب في فروسية قفز الحواجز بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

زارت «بوابة الوسط» نادي ومدرسة المواهب لفروسية قفز الحواجز بمدينة مصراتة، والتقت مع رئيس النادي الفارس عبدالرازق أبوسنينة، الذي أكد أهمية إنشاء المدارس التخصصية في جميع الألعاب الرياضية ومن بينها رياضة الفروسية ذات الشعبية الكبيرة.

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وعن تاريخ إنشاء المدرسة والنادي قال أبوسنينة «أنشئت المدرسة بتاريخ أغسطس ٢٠٢١، والحمد لله اليوم أصبح الإقبال كبيرًا على التدريب من جانب الفرسان في رياضة قفز الحواجز، ويشرف على التدريب الفارس ومصمم الحواجز أيمن أبوالهروس».

مدرسة تضم 15 من الخيول الأصيلة

وأضاف «المدرسة حاليًا أصبحت زاخرة بالمواهب ولدينا العديد من الخيول يصل عددها إلى ١٥ بالإضافة إلى خيول المربين».

وأكمل أبوسنينة «الهدف من المدرسة هو تشجيع المواهب على ركوب الخيل وفروسية قفز الحواجز بالذات، وهي من أميز الرياضات بالإضافة إلى الميز الشعبي الليبي والذي تشتهر بها بلادنا ليبيا كرياضة للأجداد والآباء».

وعن الاحتياجات التي تحتاجها المدرسة والنادي قال أبوسنينة «الدعم والاهتمام بالأندية التخصيصة من قبل الاتحاد العام ووزارة الرياضة للنهوض برياضة الفروسية وفروسية قفز الحواجز بالتحديد».

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)

نشاط مدرسة الفروسية بمصراتة. (تصوير - الصديق قواس ومحمد قجام)