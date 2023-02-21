طائرة السويحلي تعبر الميناء اليمني بسهولة في «عربية الأندية» بالقاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت الإثنين بالصالات المجمعة باستاد القاهرة في مصر بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41 بمشاركة 12 فريقا، وجاءت نتائج اليوم الأول على النحو التالي:

ممثل الكرة الطائرة الليبية السويحلي بدأ مشواره بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (3-0)، وفي بقية النتائج فاز الأهلي المصري على مصفى الشمال العراقي بالنتيجة نفسها، أيضا فاز الأهلي القطري على كاظمة الكويتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (3-1)، والوكرة القطري على السيب العماني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2).

- «بوابة الوسط» تستعرض أجندة مباريات طائرة السويحلي في البطولة العربية للأندية كاملة

أيضا فاز النصر البحريني على الصداقة الفلسطيني بثلاثة أشواط دون رد (3-0)، وبني ياس الإماراتي على خبيل اليمني بثلاثة أشواط لصفر (3-0).

مباريات الثلاثاء

يتجدد الموعد الثلاثاء بالقاعات المجمعة باستاد القاهرة مع ست مباريات في الجولة الثانية لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، بداية من الثانية ظهرا بتوقيت ليبيا، السويحلي يلتقي النصر البحريني بالقاعة 2، والوكرة القطري يتبارى مع خبيل اليمني بالقاعة 3.

والرابعة عصرا تقام مباراتان، الميناء اليمني يلتقي كاظمة الكويتي بالقاعة 2، والأهلي القطري مع الصداقة الفلسطيني بالقاعة 3، والسادسة مساء تقام مباراتان أيضا، حيث يتبارى الأهلي المصري مع بني ياس الإماراتي بالقاعة 2، والسيب العماني يلتقي مصافي الشمال العراقي.