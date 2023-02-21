  • Alwasat News
Atwasat

طائرة السويحلي تعبر الميناء اليمني بسهولة في «عربية الأندية» بالقاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 21 فبراير 2023, 12:25 مساء
طائرة السويحلي تعبر الميناء اليمني بسهولة في «عربية الأندية» بالقاهرة
مباراة السويحلي والميناء اليمني. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
alwasat radio

انطلقت الإثنين بالصالات المجمعة باستاد القاهرة في مصر بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41 بمشاركة 12 فريقا، وجاءت نتائج اليوم الأول على النحو التالي:

ممثل الكرة الطائرة الليبية السويحلي بدأ مشواره بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (3-0)، وفي بقية النتائج فاز الأهلي المصري على مصفى الشمال العراقي بالنتيجة نفسها، أيضا فاز الأهلي القطري على كاظمة الكويتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (3-1)، والوكرة القطري على السيب العماني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2).

- «بوابة الوسط» تستعرض أجندة مباريات طائرة السويحلي في البطولة العربية للأندية كاملة

أيضا فاز النصر البحريني على الصداقة الفلسطيني بثلاثة أشواط دون رد (3-0)، وبني ياس الإماراتي على خبيل اليمني بثلاثة أشواط لصفر (3-0).

مباريات الثلاثاء
يتجدد الموعد الثلاثاء بالقاعات المجمعة باستاد القاهرة مع ست مباريات في الجولة الثانية لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، بداية من الثانية ظهرا بتوقيت ليبيا، السويحلي يلتقي النصر البحريني بالقاعة 2، والوكرة القطري يتبارى مع خبيل اليمني بالقاعة 3.

والرابعة عصرا تقام مباراتان، الميناء اليمني يلتقي كاظمة الكويتي بالقاعة 2، والأهلي القطري مع الصداقة الفلسطيني بالقاعة 3، والسادسة مساء تقام مباراتان أيضا، حيث يتبارى الأهلي المصري مع بني ياس الإماراتي بالقاعة 2، والسيب العماني يلتقي مصافي الشمال العراقي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا

كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا
خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا

خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا
الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار

الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار
مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات

معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 ...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين

زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي

تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي

الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي

التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من ...
أغلى ولاعة في العالم

أغلى ولاعة في العالم
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد

العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الطوير لقناة الوسط «WTV»: قيد لاعبي الاتحاد صحيح باعتراف «فيفا»
الطوير لقناة الوسط «WTV»: قيد لاعبي الاتحاد صحيح باعتراف «فيفا»
فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي
فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي
159 رياضيا في بطولة ليبيا للقوة البدنية بسرت تمهيدا لتشكيل المنتخب
159 رياضيا في بطولة ليبيا للقوة البدنية بسرت تمهيدا لتشكيل ...
«يد الأهلي طرابلس» يتوج بالبطولة الودية في الجزائر
«يد الأهلي طرابلس» يتوج بالبطولة الودية في الجزائر
الرامي الليبي مصطفي فرج يستعد لبطولة العالم في قطر بعد ذهبية الشمس
الرامي الليبي مصطفي فرج يستعد لبطولة العالم في قطر بعد ذهبية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض دور الكومبارس
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض ......
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن ......
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب...
المزيد
شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب
شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» ......
تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة
تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري ......
أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات
أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه......
الرامي الليبي مصطفي فرج يستعد لبطولة العالم في قطر بعد ذهبية الشمس
الرامي الليبي مصطفي فرج يستعد لبطولة العالم في قطر بعد ذهبية......
«يد الأهلي طرابلس» يتوج بالبطولة الودية في الجزائر
«يد الأهلي طرابلس» يتوج بالبطولة الودية في الجزائر...
المزيد