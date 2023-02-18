النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه نادي النصر الليبي نظيره المريخ السوداني صباح الأحد على ملعب الأول في مباراة ودية، استعدادا لمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وتعرض النصر لخسارة مفاجئة في أولى جولات مرحلة الإياب من الدوري على يد نظيره الصقور بهدف نظيف، بينما ينتظر تصحيح المسار بالجولة الثانية.

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النصر ثانيا

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري خلف المتصدر الأهلي بنغازي وبفارق أربع نقاط، إذ حصد 15 نقطة من 10 مباريات خاضها بـ«دورينا».

ويقيم نادي المريخ السوداني في ليبيا، إذ يخوض منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واختار المريخ ملعب شهداء بنينا الدولي لإقامة مبارياته الأفريقية عليه.