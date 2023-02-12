بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت مباراة الصقور والنصر ضمن منافسات مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي انطلقت السبت، وسط سلسلة من الانسحابات لبعض الأندية.

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في الوقت نفسه، أعلنت قناة الوسط «WTV» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل للأسبوع الأول لمرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، على خلفية إعلان اتحاد كرة القدم استئناف المسابقة، بعد فترة توقف، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة «شان 2023» بالجزائر.

الأحد 12 فبراير

- أساريا × الأهلي طرابلس - ملعب الزاوية 3:00 استوديو «WTV»

- الصقور × النصر - ملعب طبرق 3:00 نقل «WTV2»

- المحلة × المدينة - ملعب أبوسليم 3:30 - تسجيل

- الأهلي بنغازي × الصداقة - شهداء بنينا 5:30 استوديو «WTV»

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وتقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO)، لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).