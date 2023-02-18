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بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن تنتهي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 18 فبراير 2023, 03:55 مساء
بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن تنتهي
أبوبكر بن إبراهيم. (فيسبوك)
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طالب لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق أبوبكر بن إبراهيم الدولة بضرورة معرفة أوجه صرف الـ100 مليون دينار التي ستقدم من الحكومة دعما لأندية الدوري الممتاز.

وقال بن إبراهيم في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إن مرحلة الاعتماد على الدولة في الدعم يجب أن تنتهى».

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وأكد بن إبراهيم أن مبلغ الـ100 مليون تم صرفه بسهولة، في حين أن مبلغ الـ91 مليون دينار الخاص بصيانة ملعب طرابلس الدولي ظل لفترة طويلة حتى تمت الموافقة عليه، وصرف المال على الملعب أفضل من صرفه لأندية ستشتري به لاعبين ولا يفيد الرياضة الليبية.

وشدد بن إبراهيم على ضرورة اختيار وزير رياضة مقنع للوسط الرياضي، وهناك من هو غير مؤهل لهذا المنصب.

كما أشاد بن إبراهيم بالفكر الاستثماري لناديي الأهلي بنغازي والهلال، مؤكدا احترامه لجهد إدراتهما.

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