الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الاتحاد الليبي فسخ تعاقده مع اللاعبين التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي بين الطرفين، قبل انطلاق رحلته في مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد الاتحاد مع اللاعبين التونسيين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بهدف تعزيز تشكيلته التي ستخوض منافسات الدوري الليبي عن الموسم الحالي، وفق ما نشرته صفحة نادي الاتحاد على «فيسبوك».

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وقرر الاتحاد الاستغناء عن المحترفين التونسيين، لتسجيل الصفقات الجديدة التي جلبها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتفريغ مساحة في قائمة الفريق، بينما يتجه النادي لدفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في العقد.