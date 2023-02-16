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الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 02:37 مساء
الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي
لاعبا الاتحاد التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي الاتحاد الليبي فسخ تعاقده مع اللاعبين التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي بين الطرفين، قبل انطلاق رحلته في مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد الاتحاد مع اللاعبين التونسيين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بهدف تعزيز تشكيلته التي ستخوض منافسات الدوري الليبي عن الموسم الحالي، وفق ما نشرته صفحة نادي الاتحاد على «فيسبوك».

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وقرر الاتحاد الاستغناء عن المحترفين التونسيين، لتسجيل الصفقات الجديدة التي جلبها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتفريغ مساحة في قائمة الفريق، بينما يتجه النادي لدفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في العقد.

إشكالية تسجيل اللاعبين الجدد
ويقع الاتحاد في إشكالية مع لجنة القيد باتحاد الكرة الليبي من أجل تسجيل صفقاته الجديدة، وأعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل البت في الأمر.

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