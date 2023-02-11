الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض دور الكومبارس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، قرار الانسحاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بشكل رسمي، معلنا رفضه لعب دور «الكومبارس»، على حد تعبيره، «في دوري محسوم»، على حد تعبيره.

- المسابقات: الدوري الممتاز الليبي في موعده ولائحة العقوبات في انتظار المنسحب

يذكر أن عددا من الأندية قرر الانسحاب، لأسباب مختلفة، وتترقب لجنة المسابقات باتحاد الكرة الموقف، حال الانسحاب، مع استئناف إياب الدوري الممتاز لكرة القدم، وأعلنت المسابقات أن الدوري الليبي سيستأنف، السبت، بأولى مواجهات دور الإياب، وسيتم تطبيق العقوبات حسب اللوائح على الأندية المنسحبة.