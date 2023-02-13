مباراة الاتحاد والأولمبي تنضم إلى باقة المواجهات الغائبة في الدوري الليبي رغم استعدادات «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

شهد الإثنين غيابا جديدا لمباريات مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث لم تُجرى مباراة الاتحاد والأولمبي لتنضم لباقة المواجهات الغائبة في الدوري الليبي رغم استعدادات قناة الوسط «WTV».

وبحسب جدول لجنة تنظيم المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي، كان يفترض إقامة مباراة الاتحاد والأولمبي، الإثنين، إلا أن رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، أعلن السبت قرار الانسحاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بشكل رسمي.

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كما أعلن عبودة رفضه لعب دور «الكومبارس»، على حد قوله، «في دوري محسوم»، بحسب تعبيره.

يذكر أن عددا من الأندية قرر الانسحاب، لأسباب مختلفة، وتترقب لجنة المسابقات باتحاد الكرة الموقف حال الانسحاب مع استئناف إياب الدوري الممتاز لكرة القدم، وأعلنت المسابقات أنه سيجرى تطبيق العقوبات حسب اللوائح على الأندية المنسحبة.

وتترقب سلسلة من الانسحابات لبعض الأندية حل الأزمة الراهنة، في الوقت نفسه، أعلنت قناة الوسط «WTV» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل للأسبوع الأول لمرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، على خلفية إعلان اتحاد كرة القدم استئناف المسابقة، بعد فترة توقف، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة «شان 2023» بالجزائر.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وتقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO)، لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).