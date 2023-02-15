المدير الفني لفريق الزهراء التونسي: أعجبني كثيرا المنتخب الليبي لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد المدير الفني لفريق الزهراء التونسي رياض بن عبدالله بالمنتخب الليبي لكرة السلة، بعد اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين أمس الثلاثاء على أرضية ملعب الأخير، في الاختبار الوحيد للمنتخب قبل خوض منافسات بطولة المنستير الودية الدولية.

وقال بن عبدالله: «أعجبني المنتخب الليبي كثيرًا، النتيجة لا تعكس الأداء، تعتبر النتيجة منطقية بالنظر لأن اللاعبين لم يلعبوا مع بعضهم البعض وقتا كافيا، الفريق لم يتأقلم بعد».

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وأضاف: «المنتخب الليبي دخل في معسكر قصير جدًا، ولم يملك اللاعبون الوقت الكافي للتجانس سويا، أتوقع أن يتوهج هذا المنتخب سريعا، وسيكون رقمًا صعبًا في كرة السلة».

وتابع رياض بن عبدالله: «اعتمدنا الضغط العالي على حامل الكرة وأغلقنا مفاتيح لعب المنتخب الليبي، سيطرنا على أوقات كثيرة في اللقاء، ولم نعطِ المنافس الفرصة لأي تسديدة سهلة خلال اللقاء».

الإشادة بالمنتخب الليبي

واختتم مدرب نادي الزهراء التونسي حديثه بالإشادة بالمنتخب الليبي، متمنيا التوفيق لكرة السلة الليبية في قادم المواعيد.

واستطاع فريق الزهراء التفوق على المنتخب الليبي لكرة السلة بنتيجة 89 – 70 في المباراة الودية الاستعدادية قبل خوض المنتخب لمنافسات بطولة المنستير الودية الدولية.