خلود الفلو في طريق مفتوح للتتويج ببطولة شطرنج ليبيا للسيدات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أضافت اللاعبة خلود الفلو نقطتين إلى رصيدها في بطولة شطرنج ليبيا للسيدات، الإثنين، بعد فوزها على اللاعبتين سعاد الرايس وأم السعد ألماني، ليرتفع رصيدها إلى خمس نقاط من خمس جولات.

نتائج الجولة 5

وفي الجولة الخامسة تفوقت خلود الفلو على أم السعد ألماني، كما تفوقت شقيقتها خولة الفلو على سعاد الرايس، كما فازت غالية القطعاني على آية الزرقاني، وسجى حبارات على أنسام الرايس، وسلمى الحاج على ريماس المسلاتي.

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الترتيب بعد الجولة

الصدارة لخلود الفلو بالعلامة الكاملة 5 نقاط، وتلاحقها شقيقتها خولة بـ4 نقاط، تتساوى بعدها أربع لاعبات برصيد 3 نقاط لكل منهن، وبكسر التعادل جاءت اللاعبة سعاد الرايس ثالثا، وأم السعد ألماني رابعا، وسجى حبارات خامسا، وغالية القطعاني سادسا.

تساوت بعدهن ثلاث لاعبات برصيد نقطتين، وبكسر جاءت اللاعبة رواء أبوزريبة سابعا، وسلمى الحاج ثامنا، وآية الزرقاني تاسعا، وعاشرا ريماس المسلاتي بـ1.5 نقطة، والحادي عشر ابتسام الرايس 1.5 نقطة.