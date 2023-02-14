  • Alwasat News
Atwasat

خلود الفلو في طريق مفتوح للتتويج ببطولة شطرنج ليبيا للسيدات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 14 فبراير 2023, 02:44 مساء
خلود الفلو في طريق مفتوح للتتويج ببطولة شطرنج ليبيا للسيدات
خلود الفلو. (فيسبوك)
alwasat radio

أضافت اللاعبة خلود الفلو نقطتين إلى رصيدها في بطولة شطرنج ليبيا للسيدات، الإثنين، بعد فوزها على اللاعبتين سعاد الرايس وأم السعد ألماني، ليرتفع رصيدها إلى خمس نقاط من خمس جولات.

نتائج الجولة 5
وفي الجولة الخامسة تفوقت خلود الفلو على أم السعد ألماني، كما تفوقت شقيقتها خولة الفلو على سعاد الرايس، كما فازت غالية القطعاني على آية الزرقاني، وسجى حبارات على أنسام الرايس، وسلمى الحاج على ريماس المسلاتي.

- سجى حبارات تلقي خلود الفلو في أهم مباريات بطولة شطرنج السيدات بطرابلس

الترتيب بعد الجولة  
الصدارة لخلود الفلو بالعلامة الكاملة 5 نقاط، وتلاحقها شقيقتها خولة بـ4 نقاط، تتساوى بعدها أربع لاعبات برصيد 3 نقاط لكل منهن، وبكسر التعادل جاءت اللاعبة سعاد الرايس ثالثا، وأم السعد ألماني رابعا، وسجى حبارات خامسا، وغالية القطعاني سادسا.

تساوت بعدهن ثلاث لاعبات برصيد نقطتين، وبكسر جاءت اللاعبة رواء أبوزريبة سابعا، وسلمى الحاج ثامنا، وآية الزرقاني تاسعا، وعاشرا ريماس المسلاتي بـ1.5 نقطة، والحادي عشر ابتسام الرايس 1.5 نقطة.

مباريات الجولة 6
تقام الثلاثاء مباريات الجولة السادسة، وتلتقي المتصدرة خلود الفلو 5 نقاط مع غالية القطعاني بـ3 نقاط، وسجى حبارات تتبارى مع سعاد الرايس وكلتاهما بـ3 نقاط، وآية الزرقاني تلتقي رواء أبوزريبة وكل منهما بـنقطتين، وسلمى الحاج بنقطتين تلتقي ابتسام الرايس 1.5 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال

تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير

الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلود الفلو في طريق مفتوح للتتويج ببطولة شطرنج ليبيا للسيدات
خلود الفلو في طريق مفتوح للتتويج ببطولة شطرنج ليبيا للسيدات
بنغازي تستقبل اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة
بنغازي تستقبل اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لتنس الطاولة
شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت 3 أسئلة في الاجتماع
شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات ...
منتخب المبارزة يتوجه إلى غانا للمشاركة في بطولة أفريقيا
منتخب المبارزة يتوجه إلى غانا للمشاركة في بطولة أفريقيا
سرت تحتضن بطولة ليبيا للقوة البدنية
سرت تحتضن بطولة ليبيا للقوة البدنية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة ......
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض دور الكومبارس
الاتحاد ينسحب من الدوري الليبي الممتاز.. ورئيس النادي: أرفض ......
النصر يعلن تضامنه مع الأندية المنسحبة من الدوري الليبي
النصر يعلن تضامنه مع الأندية المنسحبة من الدوري الليبي...
سابالينكا تحرز أوّل ألقابها الكبرى بفوزها على ريباكينا في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
سابالينكا تحرز أوّل ألقابها الكبرى بفوزها على ريباكينا في ......
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب...
المزيد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة الرياضية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية ......
رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر التسويق الرياضي معز شفتر: نسعى لفتح فرصة أكبر للمشاركين
رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر التسويق الرياضي معز شفتر: نسعى ......
ختام دورة إعداد المعد البدني العام بمقر الأكاديمية الأولمبية
ختام دورة إعداد المعد البدني العام بمقر الأكاديمية الأولمبية...
سرت تحتضن بطولة ليبيا للقوة البدنية
سرت تحتضن بطولة ليبيا للقوة البدنية...
منتخب المبارزة يتوجه إلى غانا للمشاركة في بطولة أفريقيا
منتخب المبارزة يتوجه إلى غانا للمشاركة في بطولة أفريقيا...
المزيد