سجى حبارات تلقي خلود الفلو في أهم مباريات بطولة شطرنج السيدات بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس بطولة ليبيا لشطرنج السيدات، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للشطرنج، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الرياضي النسائي.

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وفي الجولة الثانية السبت، جرت ست مباريات انتهت بفوز خلود الفلو على رواء أبوزريبة، وسعاد الرايس على سلمى الحاج، وسجى حبارات على ريمان المسلاتي، وخولة الفلو على غالية القطعاني، وتعادل أنسام الرايس مع آية الزرقاني.

مباريات الجولة الثالثة

يتجدد الموعد الأحد مع مباريات الجولة الثالثة، وفي أهم المباريات لقاء المتصدرتين سجى حبارات وخلود الفلو، وكل منهما نقطتان، وسعاد الرايس برصيد نقطتين تلتقي آية الزرقاني برصيد نقطة.

وتلتقي خولة الفلو مع رواء أبوزريبة وكل منهما نقطة، وأم السعد ألماني بنقطة تلتقي سلمى الحاج بنقطة أيضا، وريماس المسلاتي تتبارى مع أنسام الرايس وكلتاهما بنصف نقطة.