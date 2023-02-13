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28 فبراير انطلاق كأس ليبيا لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 13 فبراير 2023, 02:04 مساء
28 فبراير انطلاق كأس ليبيا لكرة اليد
فريق الهلال لكرة اليد. (صفحة نادي الهلال عبر فيسوك)
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أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد دكتور حبيب بلقاسم في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مسابقة كأس ليبيا لكرة اليد ستنطلق في 28 فبراير الجاري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وأضاف حبيب أن قرعة مسابقة الكأس لفرق المجموعة الثانية جرت الأحد بمدينة بنغازي بحضور عضوي لجنة المسابقات محمد الجهاني ومرعي الحاسي، ورئيس اتحاد المنطقة الثانية أسامة المشيطي ومندوبي الأندية الثمانية.

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وجرى الاتفاق على إقامة المرحلة الأولى لمسابقة الكأس يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري بإقامة أربع مباريات موزعة كالتالي:

على صالة البيضاء الأخضر يتبارى مع ضيفه قاريونس، وبصالة مدينة المرج يحل النجم ضيفا على المروج، وبقاعة بنغازي ستقام مباراتان الأهلي بنغازي مع بنغازي الجديدة، والنصر يتبارى مع الهلال.

يشار إلى أن قرعة مماثلة ستقام الأسبوع المقبل على صعيد فرق المجموعة الأولى، بهدف استكمال شكل المسابقة على مستوى ليبيا لتحديد بطل كأس ليبيا لكرة اليد للموسم الجاري.

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