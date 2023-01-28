فوز المروج على الهلال في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق المروج الفوز اليوم السبت أمام ضيفه الهلال في ثالث مباريات مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة السلة، عن المجموعة الثانية، بصالة أحمد موسى للألعاب الرياضية بمدينة المرج.

وأنهى المروج الربع الأول بفارق سلة واحدة بواقع 21 نقطة مقابل 19 للهلال، وأنهى الشوط الأول متفوقا بعد أن سجل في الربع الثاني 24 نقطة، مقابل 14 للهلال.

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وفي الشوط الثاني أضاف المروج 36 نقطة، بينما سجل الهلال 27 نقطة، ليحسم المروج اللقاء لصالحه بـ81 نقطة، مقابل 60 نقطة للهلال.