ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتجه أنظار عشاق كرة السلة اليوم الخميس إلى قاعة مجمع سليمان الضراط ببنغازي، لمتابعة القمة المرتقبة بين أول وثاني المجموعة الثانية الأهلي بنغازي ووصيفه النصر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة السلة.

وسيعقب هذه المباراة، لقاء الجارين الهلال والتحدي، بينما تقام السبت المقبل مواجهة اتحاد المرج ومضيفه المروج بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج.

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