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ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 19 يناير 2023, 03:43 مساء
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
لقطة من مباراة النصر والتحدي في دوري كرة السلة الليبي، قاعة سليمان الضراط، 13 يناير 2023. (صفحة نادي النصر بفيسبوك)
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تتجه أنظار عشاق كرة السلة اليوم الخميس إلى قاعة مجمع سليمان الضراط ببنغازي، لمتابعة القمة المرتقبة بين أول وثاني المجموعة الثانية الأهلي بنغازي ووصيفه النصر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة السلة.

وسيعقب هذه المباراة، لقاء الجارين الهلال والتحدي، بينما تقام السبت المقبل مواجهة اتحاد المرج ومضيفه المروج بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج.

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صدارة المجموعة للأهلي بنغازي
ويحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الثانية بعشر نقاط، بينما يأتي النصر خلفه ثانيا بتسع نقاط، وستحدد مواجهة الديربي اليوم الفريق المتصدر.

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