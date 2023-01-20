الأهلي بنغازي يهزم النصر في الديربي وينفرد بقمة دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق الأهلي بنغازي الفوز أمس الخميس على جاره النصر في ديربي بنغازي الذي احتضنه مجمع سليمان الضراط، لينفرد بصدارة دوري كرة السلة الليبي، بعد ثاني مباريات مرحلة الإياب عن المجموعة الثانية.

وأنهى الأهلي بنغازي الربع الأول لصالحه بفارق مريح بواقع 16 / 8، وفي الربع الثاني استفاق النصر وكان قريبا من إحراز التعادل، لكن الأهلي أنهاه لصالحه بـ17 نقطة، مقابل 15 للنصر، منهيا الشوط الأول لصالحه 33 مقابل 23 للنصر.

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي بنغازي 29 نقطة مقابل 28 نقطة للنصر، ليستفيد الأهلي بنغازي بتفوقه في الشوط الأول وينتهي اللقاء بفوزه بنتيجة 72 / 61.

وأدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري حكم أول وجلال الورفلي حكما ثانيا وخالد حنيش حكما ثالثا، والمسجل عادل الورفلي والمسجل الإلكتروني معتز إخليف، والميقاتي فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية محمد بن صريتي، وراقب المباراة فنيا أحمد البرعصي.

لقاء الهلال والتحدي

وشهد يوم أمس الخميس إقامة لقاء الجارين الهلال والتحدي، والذي حمل أفضلية هلالية، إذ حقق الهلال الفوز في المباراة بنتيجة 104 مقابل 74 للتحدي.

وأنهى الهلال الشوط الأول مسجلا في ربعيه 63 نقطة، بينما سجل التحدي 34، وواصل الهلال هيمنته على مجريات المباراة وأضاف 41 نقطة في الشوط الثاني، مقابل 40 نقطة للتحدي، ليحسم الهلال اللقاء لصالحه.

وأدار المباراة الثنائي إبراهيم البرعصي وأحمد صابونة والمسجل على أبوهديمة، والمسجل الإلكتروني علي بوتركية، والميقاتي معتز خليف وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة.