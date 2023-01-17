النصر الليبي ممثل ليبيا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك نادي النصر الليبي ممثلًا عن ليبيا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، ووقع النصر في المجموعة الأولى بناء على القرعة التي أجرتها اللجنة المنظمة، اليوم الثلاثاء، وستنطلق النسخة الـ٣٢ من البطولة في الفترة ما بين 27 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل.

ووقع النصر في المجموعة الأولى رفقة فرق سترونغ جروب الفلبيني ودينامو اللبناني والوحدة السوري ومنتخب الإمارات، بينما يتنافس في المجموعة الثانية كل من سلا المغربي والرياضي اللبناني والأفريقي التونسي والنفط العراقي وبيروت اللبناني، وفق ما نشرته صفحة كرة السلة الليبية «بفيسبوك».

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النصر يشارك

وأعلن نادي النصر مشاركته في البطولة، ويتأهل فيها من كل مجموعة أربعة فرق للمنافسات النهائية والتي تحتضنها صالة نادي النصر الإماراتي.

جدول مجموعتي بطولة دبي الدولية لكرة السلة، ويظهر نادي النصر الليبي بالمجموعة الأولى، 17 يناير 2023. (الإنترنت)