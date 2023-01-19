عبدالباسط محمود لاعب المدينة السابق يطالب برحيل اتحاد الكرة الليبي

طالب لاعب فريق المدينة والمنتخب الليبي لكرة القدم السابق والمحلل الرياضي عبدالباسط محمود، برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الليبي بعد سلسلة الإخفاقات المتتالية للمنتخبات الوطنية، وآخرها الخروج المخيب من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان».
وقال عبدالباسط محمود في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «كرة القدم تعاني بسب وجود شخصيات غير قادرة وليست مقنعة، تهيمن على اتحاد الكرة الليبي، ووصلت بالمحاصصة ، وليس لديها أي فكر كروي».
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الإبعاد العاجل للاتحاد
ودعا محمود للتحرك بشكل عاجل لإبعاد هذا الاتحاد، الذي لم يقدم إلا الإخفاق وراء الإخفاق، مؤكدا أن ما حصل ببطولة أمم أفريقيا بالجزائر هو مهزلة كروية وصدمة للجمهور الليبي، وأشار إلى وجود تحرك كبير على مستوي ليبيا لإزاحة اتحاد الكرة بالطرق القانونية.
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