عبدالباسط محمود لاعب المدينة السابق يطالب برحيل اتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب لاعب فريق المدينة والمنتخب الليبي لكرة القدم السابق والمحلل الرياضي عبدالباسط محمود، برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الليبي بعد سلسلة الإخفاقات المتتالية للمنتخبات الوطنية، وآخرها الخروج المخيب من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان».

وقال عبدالباسط محمود في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «كرة القدم تعاني بسب وجود شخصيات غير قادرة وليست مقنعة، تهيمن على اتحاد الكرة الليبي، ووصلت بالمحاصصة ، وليس لديها أي فكر كروي».

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