منتخب ليبيا يصعب مهمته في الصعود للدور الثاني من «شان»

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض المنتخب الليبي للخسارة الثانية في مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية «شان» أمام منتخب موزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصعب على نفسه فرصة التأهل للدور المقبل من البطولة.

وتقدم المنتخب في الشوط الأول بهدف من نيران صديقة سجله اللاعب الموزمبيقي فرانسيسكو موشانغا عند الدقيقة 23، واستمر الصمود الليبي أمام المحاولات المستمرة من جانب موزمبيق حتى الدقيقة 74، إذ استقبلت شباك «فرسان المتوسط» الهدف الأول بقدم ميلك ألكسندر.

موقف المنتخب الليبي في «شان»

بعد الهدف انهارت الخطوط الخلفية للفريق الليبي، واستقبل مرماه هدفين آخرين، الأول في الدقيقة 80 بقدم اللاعب فيليسيانو جون، بينما سجل باتشويو كينج الهدف الثالث في الدقيقة 83، وقلص أنيس سيلتو النتيجة لليبيا عند الدقيقة 94، ليُمنى المنتخب بالخسارة الثانية له في دور المجموعات مع تبقي مباراة واحدة أمام منتخب إثيوبيا في آخر مواجهات المجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة يبقى «فرسان المتوسط» متذيلاً المجموعة دون نقاط، بينما يعتلي منتخب موزمبيق الصدارة موقتا بأربع نقاط وبفارق نقطة عن الجزائر، الذي تنتظره مواجهة أمام إثيوبيا بعد قليل.