اتحاد الكرة الليبي ينهي التعاقد مع مدربي المنتخبات «القاضي وأبوشاح والبرعصي»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم حل أطقم منتخبات الفئات السنية الأولمبي تحت 23 عامًا ومنتخب الشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا، بسبب سوء النتائج في المنتخبات الثلاثة.

- تعاقدات جديدة وتنقلات في الدوري الليبي الممتاز

كما أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم القرر رقم 12 بسحب قرار استحداث مسابقة (ب) للدوري الممتاز.

شمل القرار عدم التجديد لمدربي المنتخبات الوطنية للفئات السنية، رافضًا إرجاع الأمر للأزمة المالية؛ إنما بسبب تواضع النتائج.

يشار إلى أن منتخب الشباب تحت قيادة المدرب عياد القاضي ولم يحقق منذ قيادته أي نتائج تذكر، والأولمبي بقيادة المهدي أبوشاح، ومنتخب الناشئين بقيادة المدرب الوطني محمد البرعصي.