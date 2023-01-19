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الاتحاد الليبي يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة المنستير الودية لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 19 يناير 2023, 12:34 مساء
الاتحاد الليبي يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة المنستير الودية لكرة السلة
المنتخب الليبي لكرة السلة. (أرشيفية: الإنترنت)
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تلقى الاتحاد الليبي لكرة السلة دعوة للمشاركة في بطولة المنستير الودية بتونس، والتي ينظمها الاتحاد التونسي لإعداد منتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم للعبة، والذي ستستضيفه مصر في الفترة ما بين 24 وحتى 26 فبراير المقبل.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة، فؤاد برغش، تلقيه دعوة من الاتحاد التونسي للمشاركة في البطولة، وأكد رغبة المنتخب الليبي في خوض منافساتها، لكنه يرى أن التكلفة المادية هي العقبة الوحيدة أمام مشاركة ليبيا.

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وأضاف: «بالفعل تلقينا دعوة للمشاركة في بطولة المنستير، وتوجهنا فورا بطلب لوزارة الرياضة الليبية من أجل تحمل تكلفة معسكر المنتخب في طرابلس، ونأمل في موافقة الوزارة».

عودة بعد غياب
ومن المنتظر أن يشارك منتخب ليبيا لكرة السلة في البطولة الودية التي تنظمها تونس في الفترة من 14 إلى 19 فبراير المقبل، بعد غياب لمدة سنة عن المحافل الدولية، إلى جانب منتخبات تونس والجزائر والأردن وفريق نانتيري الذي يشارك في دوري «Pro A» الفرنسي لكرة السلة.

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