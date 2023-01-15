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الأهلي بنغازي يستمر في تصدر مجموعته بفوزه على المروج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 15 يناير 2023, 10:07 مساء
الأهلي بنغازي يستمر في تصدر مجموعته بفوزه على المروج
لاعبو الأهلي بنغازي يحتفلون بالفوز على المروج بدوري السلة، 15 يناير 2023. (صفحة الأهلي بفيسبوك)
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استمر الأهلي بنغازي في تقديم عروضه القوية، وحقق الفوز أمام المروج في الجولة الأولى من مرحلة الإياب لدوري كرة السلة الليبي، ليظل في صدارة المجموعة الثانية بـ12 نقطة.

وسيطر الأهلي بنغازي على مجريات الربعين الأولين، وأنهى الربع الأول والثاني لصالحه، إذ سجل 30 نقطة مقابل 22 نقطة للمروج.

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وفي الربع الثالث انتفض المروج وسجل 26 نقطة، مقابل 15 نقطة للأهلي، ليتقدم المروج بفارق ثلاث نقاط.

إثارة وتشويق في الربع الرابع
وحمل الربع الأخير الإثارة والتشويق حتى الثواني الأخيرة، حتى استطاع الأهلي بنغازي حسمه لصالحه وبفارق ثلاث نقاط عن المروج، بواقع 72 مقابل 69.

وأدار المباراة ثلاثي التحكيم جلال الورفلي وخالد أحنيش وإبراهيم البرعصي، والمسجل أحمد بلقاسم، والمسجل الإلكتروني علي بوهديمه والميقاتي علي بوتركية، وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة، وراقبها فنيًا أحمد البرعصي.

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