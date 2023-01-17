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مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 02:20 مساء
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
الليبي عمر الخوجة يتجاوز لاعبا منتخب الجزائر في المباراة الافتتاحية، بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر، 13 يناير 2023. (الإنترنت)
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يسعى المنتخب الليبي لاستعادة توازنه في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان»، حين يلاقي منتخب موزمبيق اليوم الثلاثاء في تمام السادسة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، عقب الهزيمة أمام الجزائر في المباراة الافتتاحية للبطولة.

واختتم المنتخب استعداداته، أمس الإثنين، بالملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا الذي سيشهد اللقاء، وتواجد في الحصة التدريبية الأخيرة جميع اللاعبين المتاحين في القائمة، وأشرف المدرب الفرنسي كورينتين مارتينيز على التدريبات التكتيكية التي سيدخل بها مواجهة الغد.

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ويحتل المنتخب الليبي المركز الأخير في مجموعات، عقب خسارة المباراة الأولى، بينما تعادل «موزمبيق» أمام «أثيوبيا»، ليحصد كل منهما نقطة واحدة فوق ليبيا، وخلف الجزائر، والفوز اليوم سيعيد ترتيب أوراق المجموعة، حيث ستنتعش آمال «فرسان المتوسط» في التأهل للدور المقبل، في حالة إيقاف «موزمبيق» بالفوز عليه.

مواجهة الجزائر وأثيوبيا
على الجهة المقابلة يخوض محليو الجزائر مواجهة مهمة أمام أثيوبيا، سعيا لتأكيد صدارتهم للمجموعة الأولى، والعبور للدور المقبل من البطولة، في ظل إقامته على أرضهم، واستنادا إلى الدعم الجماهيري الكبير في ملعب المباراة.

فوز الجزائر سيصب في مصلحة منتخبنا، إذ سيعطل أثيوبيا الذي في جعبته نقطة واحدة، وفي حالة فوز ليبيا اليوم، فإنها ستصعد للمركز الثاني خلف الجزائر المتصدر.

الشلماني يحضر تدريبات المنتخب
وحضر رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، آخر استعداد اللاعبين للمباراة المهمة أمام موزمبيق، وقدم لهم الدعم والمؤازرة، بينما حفزهم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتهم الثانية في البطولة، لإسعاد الشعب الليبي الذي يصطف خلف الشاشات لمشاهدة منتخب بلاده.

استعدادات المنتخب الليبي الأخيرة قبل مواجهة موزمبيق

  

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