استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم «فرسان المتوسط» استعداداته لمواجهة منتخب موزمبيق، الثلاثاء، في ثاني جولات الدور الأول من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» المقامة في الجزائر.

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تضم المجموعة الأولى منتخبات: ليبيا والجزائر وإثيوبيا وموزمبيق، وخسر المنتخب الوطني في الافتتاح أمام أصحاب الضيافة بهدف نظيف، ويطمح «الفرسان» في تخطي موزمبيق للدفاع عن أمل التأهل للدور الثاني من بطولة الـ«شان».

ويتذيل المنتخب الليبي المجموعة بعد الخسارة، وتعادل إثيوبيا وموزمبيق سلبيا، والفوز على موزمبيق يمنح «الفرسان» فرصة أكبر لاستعادة التوازن والتأهل لربع النهائي.

ترتيب المجموعة الأولى: الجزائر (3 نقاط)، موزمبيق (نقطة)، إثيوبيا (نقطة)، ليبيا (دون نقاط).