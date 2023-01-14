بالصور.. أولى مباريات المنتخب الليبي في «شان» أمام منتخب الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

مُني المنتخب الليبي الأول لكرة القدم بالخسارة في مستهل مشواره ببطولة الأمم الأفريقية للمحليين «شان» في نسختها السابعة، أمام منتخب الجزائر مستضيف البطولة بهدف دون ردّ.

ووقع المنتخب الليبي ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخب الجزائر، الذي خاض أمامه المباراة الافتتاحية للبطولة أمس الجمعة، إلى جانب منتخبي موزمبيق وأثيوبيا.

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بدأ المنتخب المباراة فاقدا التركيز، لكنه سرعان ما دخل في أجواء المباراة، وكان ندا قويا للمنتخب الجزائري، الذي لم يستطع زيارة الشباك في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني جاء هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء وتحديدا عند الدقيقة 54، وسجله مهاجم المنتخب الجزائري «أيمن محيوس»، بعد تدخل غير شرعي من الحارس الليبي «معاذ اللافي».

ملامح الخطورة الليبية

وظهرت ملامح الخطورة الليبية على مرمى المنتخب الجزائري بعد استقبال الهدف، وتحديدا بإقدام اللاعب «عمر الخوجة» على تصويبة قوية أبعدها الحارس عند الدقيقة 70، وعاد زميله «علي سلامة» في محاولة لزيارة الشباك بتسديدة قوية ارتطمت في القائم الأيسر للحارس أليكسيس قندوز.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام لاعبي المنتخب لعبور دور المجموعات، بتخطي عقبتي أثيوبيا وموزمبيق، في محاولة منهم لإعادة كتابة التاريخ مرة أخرى، وهذه المرة في البطولة الجزائرية، بعد تحقيق اللقب في 2014 بجنوب أفريقيا.

لاعب منتخب ليبيا من مواجهة الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا «شان»، ملعب نيلسون مانديلا، 13 يناير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)

لاعبو منتخب ليبيا من مواجهة الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا «شان»، ملعب نيلسون مانديلا، 13 يناير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)

لاعبو منتخب ليبيا من مواجهة الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا «شان»، ملعب نيلسون مانديلا، 13 يناير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)

لاعب منتخب ليبيا من مواجهة الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا «شان»، ملعب نيلسون مانديلا، 13 يناير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)

لاعبو منتخب ليبيا من مواجهة الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا «شان»، ملعب نيلسون مانديلا، 13 يناير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)

لاعب منتخب ليبيا مع المدرب كورنتين مارتينيز، من مواجهة الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا «شان»، ملعب نيلسون مانديلا، 13 يناير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)

لاعبو منتخب ليبيا من مواجهة الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا «شان»، ملعب نيلسون مانديلا، 13 يناير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)

لاعبو منتخب ليبيا من مواجهة الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا «شان»، ملعب نيلسون مانديلا، 13 يناير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)

لاعبو منتخب ليبيا من مواجهة الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا «شان»، ملعب نيلسون مانديلا، 13 يناير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي بفيسبوك)