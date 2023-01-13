شاهد التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة الجزائر بافتتاح «الشان»

أعلن المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز تشكيلة المنتخب الليبي لمواجهة الجزائر في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية «شان»، ويقود الهجوم أنيس سالتو.
في حراسة المرمى: معاذ اللافي
خط الدفاع: محمود عكاشة وعلي رمضان آل عمامي ومنصور رزق ومؤيد جدور
خط الوسط: عمر آل خوجة ومحمد الحاج تهامي وأبوالقاسم رجب
خط الهجوم: عبدالعاطي العباسي وأنيس سالتو ومحمد المنير
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تشكيلة منتخب الجزائر
كما أعلن مدرب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة تشكيلة فريقه، ويقود الهجوم اللاعب أيمن محيوس.
في حراسة المرمى: أليكسيس قندوز
خط الدفاع: يوسف لعوافي و أيوب عبداللاوي وزين الدين بلعيد ومختار بلخيتر
خط الوسط: حسام الدين مريزق و دراوي وعبدالرحمن مزيان وأحمد قندوسي وأيمن لحميري
خط الهجوم: أيمن محيوس
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