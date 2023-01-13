شاهد التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة الجزائر بافتتاح «الشان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز تشكيلة المنتخب الليبي لمواجهة الجزائر في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية «شان»، ويقود الهجوم أنيس سالتو.

في حراسة المرمى: معاذ اللافي

خط الدفاع: محمود عكاشة وعلي رمضان آل عمامي ومنصور رزق ومؤيد جدور

خط الوسط: عمر آل خوجة ومحمد الحاج تهامي وأبوالقاسم رجب

خط الهجوم: عبدالعاطي العباسي وأنيس سالتو ومحمد المنير

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تشكيلة منتخب الجزائر

كما أعلن مدرب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة تشكيلة فريقه، ويقود الهجوم اللاعب أيمن محيوس.

في حراسة المرمى: أليكسيس قندوز

خط الدفاع: يوسف لعوافي و أيوب عبداللاوي وزين الدين بلعيد ومختار بلخيتر

خط الوسط: حسام الدين مريزق و دراوي وعبدالرحمن مزيان وأحمد قندوسي وأيمن لحميري

خط الهجوم: أيمن محيوس