شاهد حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان»

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت فعاليات حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان» المقامة بالجزائر، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو.

وستنطلق عقب نهاية حفل الافتتاح، المواجهة الأولى في البطولة والتي ستجمع منتخب ليبيا مع المنتخب الجزائري، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ملعب نيلسون مانديلا الذي يحتضن حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان» بالجزائر، 13 ديسمبر 2023. (الإنترنت)

ملعب نيلسون مانديلا الذي يحتضن حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان» بالجزائر، 13 ديسمبر 2023. (الإنترنت)