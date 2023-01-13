  • Alwasat News
Atwasat

شاهد حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 08:03 مساء
شاهد حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان»
ملعب نيلسون مانديلا الذي يحتضن حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان» بالجزائر، 13 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

انطلقت فعاليات حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان» المقامة بالجزائر، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو. 

وستنطلق عقب نهاية حفل الافتتاح، المواجهة الأولى في البطولة والتي ستجمع منتخب ليبيا مع المنتخب الجزائري، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ملعب نيلسون مانديلا الذي يحتضن حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان» بالجزائر، 13 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
ملعب نيلسون مانديلا الذي يحتضن حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان» بالجزائر، 13 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
ملعب نيلسون مانديلا الذي يحتضن حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان» بالجزائر، 13 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
ملعب نيلسون مانديلا الذي يحتضن حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان» بالجزائر، 13 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي

قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن

آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم
السبانخ.. وجبة شتوية شهية

السبانخ.. وجبة شتوية شهية
الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي

الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي
رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش

رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»

شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»
القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت

القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت
في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي

في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا

السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة

مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة
الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس

الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس
دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي

«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي
كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)

السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المعتصم المصراتي.. «الملك الليبي» يواصل التألق في الأراضي البرتغالية
المعتصم المصراتي.. «الملك الليبي» يواصل التألق في الأراضي ...
بعد انتقال رونالدو للنصر.. الهلال يسعى لجلب ميسي
بعد انتقال رونالدو للنصر.. الهلال يسعى لجلب ميسي
دون الإفصاح عن وجهته المقبلة.. سفيان أمرابط: أحب سميوني وأتلتيكو مدريد
دون الإفصاح عن وجهته المقبلة.. سفيان أمرابط: أحب سميوني وأتلتيكو ...
هل يشارك «أسود الأطلس» في «شان» بالجزائر؟.. وزير الخارجية يؤكد والاتحاد ينفي
هل يشارك «أسود الأطلس» في «شان» بالجزائر؟.. وزير الخارجية يؤكد ...
«خليجي 25»: العراق يتأهل أول مجموعته وعمان ثانيا
«خليجي 25»: العراق يتأهل أول مجموعته وعمان ثانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
شاهد.. جورجينا تهدي كريستيانو سيارة «رولز رويس» بعد شائعة الانفصال
شاهد.. جورجينا تهدي كريستيانو سيارة «رولز رويس» بعد شائعة ......
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان
وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه بعد صراع مع مرض السرطان...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية ......
المزيد
شاهد حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان»
شاهد حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين «شان»...
قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي
قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي...
«خليجي 25»: اليوم مباريات حاسمة لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي عن المجموعة الثانية
«خليجي 25»: اليوم مباريات حاسمة لتحديد المتأهل إلى نصف ......
«خليجي 25»: العراق يتأهل أول مجموعته وعمان ثانيا
«خليجي 25»: العراق يتأهل أول مجموعته وعمان ثانيا...
هل يشارك «أسود الأطلس» في «شان» بالجزائر؟.. وزير الخارجية يؤكد والاتحاد ينفي
هل يشارك «أسود الأطلس» في «شان» بالجزائر؟.. وزير الخارجية ......
المزيد