«فرسان المتوسط» ضيوف «محاربو الصحراء» في افتتاح «شان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» مباراة افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023»، الجمعة، أمام الجزائر «محاربو الصحراء» صاحب الضيافة، وتحدث الفرنسي كورنتان مارتينز، المدير الفني للمنتخب الليبي، قبل أيام من انطلاق بطولة «الشان»، البطولة الوحيدة التي اقتنصها «فرسان المتوسط» العام 2014، وقال مارتينيز: «راضٍ عن معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم في تونس، خضنا تجربتين ناجحتين أمام ساحل العاج والكونغو الديمقراطية».

وأضاف مارتينز في تصريحاته للصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك» قائلا: «الوديتان كانتا تحضير وتجهيز جيدين للفريق قبل خوض منافسات الشان، ولا تهمني نتائج الوديات، فتعرفنا أكثر على إمكانيات وقدرات جميع اللاعبين وجاهزيتهم وعالجنا العديد من الأخطاء وتوصلنا إلى التشكيل الأقرب والأكثر تجانسا، ونحن جاهزون لكل مباريات البطولة».

كورنتان يبدي رضاه عن مرحلة الإعداد قبل انطلاق «الشان»

وأكمل: «راضٍ عن كل اختياراتي للاعبي الفريق، وأرى أنهم الأبرز والأفضل في الدوري الليبى حاليا، وهدفنا في بطولة الشان هو الوصول لأبعد مرحلة ممكنة، وكل مباراة سنخوضها ستكون مباراة نهائية حاسمة والمشاركة في البطولة سنكتشف خلالها العديد من اللاعبين المحليين البارزين لتدعيم وتعزيز صفوف الفريق والاعتماد عليهم فى تصفيات الـ(كان)». واختتم الفرنسي كورنتان مارتينيز حديثه قائلا: «لدى فكرة كافية عن كل المنتخبات التي سنواجهها فى (الشان) ضمن مجموعتنا، وأعد الجمهور الرياضي في ليبيا بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم، ونأمل منه الوقوف مع لاعبي الفريق ودعمهم وتشجعيهم».

وأكدت ليبيا مشاركتها في البطولة، بعد التهديد بالانسحاب من قِبل الاتحاد الليبي لكرة القدم، بسبب الضائقة المالية، وحل المشكلة المالية من قِبل وزارة الرياضة، حيث أكد الوزير عبدالشفيع الجويفي أن الوزارة سوف تتكفل بجميع مصاريف المنتخب للمشاركة في البطولة. وخرج وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي بتصريحات مهمة عن أزمة المنتخب الوطني «فرسان المتوسط» المتواجد حاليا في معسكر بتونس قبل أيام من التوجه إلى الجزائر للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023»، في اتصال هاتفي لبرنامج «في التسعين» على قناة الوسط «WTV». وقال الجويفي «إن أزمة اتحاد كرة القدم الراهنة في طريقها إلى الحل، وإن وزارة الرياضة ستتكفل بالمصاريف المالية الكاملة لمشاركة المنتخب الوطني (فرسان المتوسط) في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان 2023) بالجزائر».

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وزارة الرياضة تؤكد المشاركة في البطولة الأفريقية

وأضاف الجويفي لبرنامج «في التسعين»: «لدينا اتحادات رياضية أخرى تحتاج للدعم، ويجري اتهامنا دائما بأننا ندعم اتحاد كرة القدم فقط». وأكمل «الوزارة لن تسمح بتعذر مشاركة المنتخب. ستتكفل بمصاريف المعسكر وطائرة لنقل المنتخب والمصاريف كافة». واختتم الجويفي تصريحاته لبرنامج «في التسعين»: «الوزارة تتكفل بدعم الاتحاد الليبي والاتحادات الأخرى مباشرة من حساباتها المالية». وهدد اتحاد كرة القدم الليبي بالانسحاب من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» المقرر إقامتها في الجزائر، بسبب إيقاف الحساب البنكي بعد قرار التجميد الصادر من النائب العام.

وجاء بيان الاتحاد الليبي لكرة القدم «تابع الاتحاد الليبي لكرة القدم بكل أسف الإجراءات المتخذة ضده بناء على طلبات من أشخاص يسعون إلى عرقلة عمل الاتحاد وتجميد نشاط لعبة كرة القدم داخليا وخارجيا من خلال رفعهم دعاوي أمام المحاكم العادية بالمخالفة لأنظمة ولوائح الاتحاد والاتحادين الأفريقي «كاف» والدولي «فيفا» التي تحظر اللجوء إلى المحاكم العادية في أي نزاعات رياضية».

وأضاف البيان «رغم قناعتنا بأن هذه الدعاوي ما زالت منظورة أمام المحاكم العادية ولم تصدر أحكام نهائية حتى يتم التعاطي معها بمراعاة لوائح الفيفا وتوجيهاته. إلا أننا نتفاجأ باتخاذ إجراءات سريعة بإيقاف حسابات الاتحاد موقتا تنفيذا لرغبات من يسعونا لتحقيق غايات خاصة وليس تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الكرة الليبية».

تذليل العوائق والعقبات بعد التلويح بالتوقف

وأكمل البيان «نحن الآن بصدد الاستعداد لمشاركة فريقنا الوطني الأول في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) التي ستنطلق فعالياتها بالجزائر في الأيام القادمة، حيث تحول الفريق هذا الأسبوع لإقامة معسكر تدريبي خارجي بتونس، استعدادا للمشاركة في هذه البطولة للظهور بشكل مشرف أفريقيا وربما قد نقرر الانسحاب من هذه البطولة في حالة عدم توفير الإمكانيات اللازمة، كما أن للاتحاد التزامات مالية تجاه مدربه الأجنبي وطاقمه الفني المصاحب الملتزمين معنا بعقود تستوجب تسديد رواتبهم في حينها حسب ما هو متفق عليه بالعقود المبرمة معهم، وقد لوحوا بالتوقف عن تدريب المنتخب واللجوء إلى (الفيفا) في حالة التأخر عن دفع مستحقاتهم خلال مدة قصيرة، كما أن موظفي الاتحاد ولجانه العاملة الذين يتقاضون رواتبهم شهريا من الاتحاد أبلغونا بأنهم سيضطرون في حالة عدم تسديد مستحقاتهم بالتوقف عن العمل مما سيترتب عليه إيقاف كافة نشاطات الاتحاد في المسابقات المحلية».

واختتم البيان «لأهمية وحساسية لعبة كرة القدم وضمان استمرارها على المستويين المحلي والخارجي بلا عوائق خاصة أن المهتمين بهذه اللعبة في ليبيا يقدرون بالآلاف وللمحافظة على استمرار نشاط الاتحاد داخليا وخارجيا، ولخطورة الوضع الراهن الذي قد ينعكس على الوسط الرياضي. تحمل كافة الجهات ذات العلاقة مسؤولية ما يترتب عن هذه الإجراءات من تداعيات قد تحرم شبابنا الرياضي من نشاط مسابقاته داخليا وحرمان بلدنا من التواجد الفاعل في المحافل الأفريقية والدولية وحرصا منا على المصلحة العليا للبلاد، فإن الأمر يتطلب تدخل كافة الجهات المسؤولة التي يهمها مصلحة البلاد ورياضة كرة القدم خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان استمرار نشاط الاتحاد داخليا ومشاركة منتخباتنا وفرقنا الليبية بالخارج.. والله ولي التوفيق والسلام عليكم».