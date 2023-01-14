تعادل في مصلحة ليبيا.. إثيوبيا وموزمبيق تنتهي سلبية

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مواجهة منتخبي إثيوبيا وموزمبيق سلبية في ثاني مباريات المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان»، والتي يشارك فيها منتخب ليبيا إلى جانب الجزائر.

وسيطر منتخب إثيوبيا على شوط المباراة الأول، لكنه لم يعرف الطريق للشباك، بينما سيطر المنتخب الموزمبيقي على مجريات الشوط الثاني، إلا أنه لم يستطع تسجيل أي أهداف.

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وبهذه النتيجة يظل المنتخب الجزائري في صدارة المجموعة بثلاث نقاط، بينما يحتل المنتخب الليبي المركز الأخير بصفر نقاط، بينما يتشارك منتخبا إثيوبيا وموزمبيق المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة.

الفرصة مواتية لليبيا

وتبدو الفرصة مواتية أمام «فرسان المتوسط» في المباراة المقبلة أمام منتخب موزمبيق، لإعادة إحياء آماله في التأهل للدور المقبل، حين يواجه إثيوبيا المنتخب المستضيف الجزائر.

وخسر المنتخب الليبي مباراته الأولى في افتتاح بطولة «شان» أمام المنتخب الجزائري بهدف نظيف جاء عن طريق ركلة جزاء، وقدم فيها المنتخب مستوى جيد.