شاهد.. «في التسعين»: كواليس بعثة المنتخب الوطني بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

كشف برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، كواليس المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مواجهة منتخب موزمبيق غدًا الثلاثاء، في ثاني جولات الدور الأول من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» المقامة في الجزائر.

ونقل البرنامج تفاصيل من التحضيرات الجارية قبل يوم من المواجهة، والأوراق الفنية التي يجهزها مدرب المنتخب الوطني كورينتين مارتينز، لتعويض الخسارة التي تلقاها في المواجهة الأولى أمام أصحاب الضيافة بهدف نظيف.

- استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»

ويطمح «الفرسان» في تخطي موزمبيق للدفاع عن أمل التأهل للدور الثاني من بطولة الـ«شان»، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات: ليبيا والجزائر وإثيوبيا وموزمبيق.

ويتذيل المنتخب الليبي المجموعة بعد الخسارة، وتعادل إثيوبيا وموزمبيق سلبيا، والفوز على موزمبيق يمنح «الفرسان» فرصة أكبر لاستعادة التوازن والتأهل لربع النهائي.

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