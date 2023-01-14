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ليبيا تتوج بفضية غرداية لكرة الطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 14 يناير 2023, 01:12 مساء
ليبيا تتوج بفضية غرداية لكرة الطائرة الشاطئية
ثنائي ليبيا فؤاد المعروف وأنس الوداني المتوج بكأس الترتيب الثاني في بطولة غرداية بالجزائر، 13 يناير 2023. (الإنترنت)
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توج منتخب «ليبيا 1» بفضية بطولة غرداية لكرة الطائرة الشاطئية، أمس الجمعة، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام منتخب النيجر، الذي فاز بنتيجة شوطي المباراة بواقع (21/ 17) في الشوط الأول، و(21 / 18) في الشوط الثاني.

وصعد «ليبيا 1» إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب «الجزائر 4»، بنتيجة شوطين لصفر، قبل أن يقصي في نصف النهائي منتخب الجزائر الأول، بنتيجة شوطين لشوط.

«ليبيا 1» والنيجر في نهائي بطولة غرداية للطائرة الشاطئية
منتخبا ليبيا يلتقيان الجزائر والنيجر في ربع نهائي شاطئية غرداية

«ليبيا 2» يودع البطولة من ربع النهائي
في حين ودع منتخب «ليبيا 2» المنافسات بعد خسارته في ربع النهائي أمام النيجر بشوطين مقابل شوط واحد، حيث لعب للمنتخب الليبي المنذر أبولبابة ورمضان الوداني.

النيجر يفوز بكأس وميداليات ذهبية
وأقيم حفل اختتام البطولة، حيث توج فيها منتخب النيجر بكأس وميداليات ذهبية، بينما توج ثنائي ليبيا فؤاد المعروف وأنس الوداني بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية، فيما حصل منتخب الجزائر على الميدالية البرونزية.

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