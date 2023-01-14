ليبيا تتوج بفضية غرداية لكرة الطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج منتخب «ليبيا 1» بفضية بطولة غرداية لكرة الطائرة الشاطئية، أمس الجمعة، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام منتخب النيجر، الذي فاز بنتيجة شوطي المباراة بواقع (21/ 17) في الشوط الأول، و(21 / 18) في الشوط الثاني.

وصعد «ليبيا 1» إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب «الجزائر 4»، بنتيجة شوطين لصفر، قبل أن يقصي في نصف النهائي منتخب الجزائر الأول، بنتيجة شوطين لشوط.

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«ليبيا 2» يودع البطولة من ربع النهائي

في حين ودع منتخب «ليبيا 2» المنافسات بعد خسارته في ربع النهائي أمام النيجر بشوطين مقابل شوط واحد، حيث لعب للمنتخب الليبي المنذر أبولبابة ورمضان الوداني.