«ليبيا 1» والنيجر في نهائي بطولة غرداية للطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق بعد قليل المباراة النهائية لبطولة غرداية الجزائرية للكرة الطائرة الشاطئية، والتي تجمع بين منتخب «ليبيا 1» الذي يتكون من الثنائي فؤاد المعروف وأنس الوداني، ومنتخب النيجر.

وحقق منتخب «ليبيا 1» الفوز في الدور ربع النهائي على منتخب «الجزائر 4»، بنتيجة شوطين لصفر، قبل أن يقصي في نصف النهائي منتخب الجزائر الأول، بنتيجة شوطين لشوط.

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