منتخبا ليبيا يلتقيان الجزائر والنيجر في ربع نهائي شاطئية غرداية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يخوض اليوم منتخبا ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية 1 و2 مباراتي الدور ربع النهائي لبطولة غرداية الجزائرية للطائرة الشاطئية، بعد تأهل «منتخب ليبيا 1»، أول المجموعة الرابعة، ومنتخب «ليبيا 2»، ثانيا لمجموعته الثالثة.

ويتكون منتخب «ليبيا 1» من الثنائي فؤاد المعروف وأنس الوداني، اللذين سيتباريان مع ثنائي منتخب «الجزائر 4»، ثاني المجموعة الثانية.

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