منتخبا ليبيا يلتقيان الجزائر والنيجر في ربع نهائي شاطئية غرداية

يخوض اليوم منتخبا ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية 1 و2 مباراتي الدور ربع النهائي لبطولة غرداية الجزائرية للطائرة الشاطئية، بعد تأهل «منتخب ليبيا 1»، أول المجموعة الرابعة، ومنتخب «ليبيا 2»، ثانيا لمجموعته الثالثة.
ويتكون منتخب «ليبيا 1» من الثنائي فؤاد المعروف وأنس الوداني، اللذين سيتباريان مع ثنائي منتخب «الجزائر 4»، ثاني المجموعة الثانية.
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«منتخب ليبيا 2» يلتقي النيجر
وسيلاقي «منتخب ليبيا 2»، والمكون من الثنائي المنذر أبولبابة ورمضان الوداني، منتخب النيجر أول المجموعة الثانية.
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