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10 مباريات ضمن الجولة التاسعة في أواسط الممتاز لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 01:08 مساء
10 مباريات ضمن الجولة التاسعة في أواسط الممتاز لكرة القدم
فريق الأهلي طرابلس من مواجهة المدينة ضمن منافسات دوري الأواسط الليبي، 10 يناير 2023. (الإنترنت)
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تتواصل مسابقة أواسط الممتاز لكرة القدم بالمجموعتين الأولى والثانية ضمن الجولة التاسعة من الدوري، واليوم الجمعة ستقام خمس مباريات لحساب المجموعة الثانية، بينما تقام غدا السبت خمس مباريات ضمن المجموعة الأولى.

يستضيف الخمس نظيره المحلة، في مباراة يراقبها ناصر المهدي، وعلى ملعب الزاوية الاتحاد المصراتي يحل ضيفا على أساريا والمراقب عبدالقادر مسعود، وعلى ملعب نادي المحلة أبوسليم يتبارى مع السويحلي والمراقب عادل الراعي.

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ويحل الأولمبي ضيفا على المدينة والمراقب الشارف الفزاني، وسيشهد ملعب نادي الفتح مواجهة أواسط الاتحاد والأهلي طرابلس في ديربي المدينة، والمراقب جمال أمبية، وهي المباراة الوحيدة التي ستلعب دون حضور الجمهور.

مباريات المجموعة الأولى
وغدا السبت سيكون الموعد مع خمس مباريات في المجموعة الأولى موزعة على الملاعب التالية: على ملعب درنة البلدي الصقور يحل ضيفا على دارنس والمراقب أحمد البوعيشي، وشباب الجبل يستضيف الأهلي بنغازي والمراقب فائز عبدالسلام. 

وعلى ملعب شهداء بنينا الدولي يلتقي الجارين الهلال والتحدي والمراقب محمد الزلاوي، وعلى ملعب شحات الصداقة يستضيف الأخضر والمراقب فتحي البرغثي، وبالملعب الجانبي ببنغازي النصر يلتقي التعاون والمراقب مرعي القديري.

دوري ذهاب وإياب
يشار إلى أن مسابقة أواسط الممتاز تقام بنظام دوري كامل من مرحلتين «ذهاب وإياب» ويتأهل للمرحلة الثانية أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة.

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