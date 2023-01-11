الاتحاد ينفرد بصدارة دوري الأواسط بعد الجولة الثامنة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الثلاثاء خمس مباريات في مسابقة أواسط كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، وأسفرت عن فوز الاتحاد على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد (3-0)، والمدينة على الأهلي طرابلس بهدفين لهدف (2-1)، والأولمبي على الخُمس بثلاثة أهداف لصفر (3-0).

- 11 هدفا من 4 انتصارات وتعادل في دوري الأواسط

أيضا فاز السويحلي على المحلة بعدم حضور المحلة، وتعادل أبوسليم مع أساريا بهدف لهدف (1-1).

وبات الترتيب بعد الجولة الثامنة: الاتحاد ينفرد بالصدارة برصيد 22 نقطة، وأقرب الملاحقين الاتحاد المصراتي 19، والسويحلي 14، والأولمبي 14، والمدينة 12، والأهلي طرابلس 11، وأساريا 9، وأبوسليم 7، والخمس 2، والمحلة دون نقاط..