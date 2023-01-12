  • Alwasat News
Atwasat

15 فوزا و7 تعادلات و43 هدفا في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 12 يناير 2023, 12:14 مساء
15 فوزا و7 تعادلات و43 هدفا في دوري الدرجة الأولى الليبي
فريق الوطن أبوعيسى من مواجهة المستقبل في دوري الدرجة الأولى الليبي، ملعب أبوعيسى البلدي، 10 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

اختتمت، أمس الأربعاء، مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، والتي شهدت إقامة 22 مباراة في المجموعات الخمس، وأجلت مباراة واحدة، وسجل الفوز في 15 منها، بينما حسم التعادل سبع مباريات، واهتزت الشباك 43 مرة.

الشرارة يتصدر المجموعة الأولى
تصدر فريق شرارة المنشية المجموعة الأولى، بعد هز شباك نهضة الجديد بثلاثية نظيفة، وانتهت مباراتان بالتعادل بهدف في كل شبكة، إذ تعادل القرضابية والمهاري، والهلال سبها مع المهدية.

بنغازي الجديدة في صدارة المجموعة الثانية
انتزع بنغازي الجديدة صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف، بعد فوزه على النجمة برباعية نظيفة، بينما احتل نجوم بنغازي المركز الثاني بفوزه على نسور مرتوبة بثلاثية مقابل لا شيء، بينما جاء القيروان ثالثا بعد الفوز على خليج أجدابيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي بقية نتائج المجموعة تعادل الأنصار ونجوم أجدابيا بهدف لهدف، وتعادل الأنوار والبروق من دون أهداف.

- لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع الثاني لفرق مجموعات الدرجة الأولى
- «بوابة الوسط» تستعرض انطلاق دوري الدرجة الأولى: 4 فوز و5 تعادلات و14 هدفا

الأفريقي في صدارة المجموعة الثالثة
يتصدر أفريقي درنة المجموعة الثالثة بعد تحقيقه الفوز خارج ملعبه على السواعد بنغازي بثلاثة أهداف لهدف، وفاز برانس القبة خارج ملعبه على خليج سرت 2 /1، وفاز وفاق أجدابيا على خالد بن الوليد بالنتيجة نفسها، والقيروان على خليج أجدابيا بهدفين مقابل هدف.

وتأجلت مباراة الوحدة بنغازي أمام ضيفه الطيران، بينما خلد المروج للراحة في هذه الجولة الأولى.

الوطن والبشائر ورفيق صرمان في صدارة المجموعة الرابعة
تتصدر المجموعة الرابعة فرق الوطن أبوعيسى والبشائر مصراتة ورفيق صرمان، بعد تحقيقها الفوز بهدفين مقابل لا شيء، إذ فاز الوطن على المستقبل، والبشائر على ترهونة، ورفيق على الشط.

وفي بقية نتائج المجموعة، فاز فريق أبي الأشهر على الفالوجا بهدف نظيف، وتعادل الترسانة والمجد دون أهداف.

طلائع رقدالين يتصدر المجموعة الخامسة
تصدر نادي طلائع رقدالين المجموعة الخامسة بعد فوزه خارج قواعده على الجمارك بهدفين مقابل هدف واحد، وحسم الفوز مواجهات الشروق الزنتان أمام ضيفه الوحدة ميزران، والنصر على زليتن بهدف مقابل لا شيء، بينما حسم التعادل السلبي مواجهات الجزيرة والشرطة، والشموع والظهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين

تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام ...
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على ...
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الهلال يضم خالد مجدي من النصر.. رسميا (صور)
الهلال يضم خالد مجدي من النصر.. رسميا (صور)
«فرسان المتوسط» ينهون استعداداتهم قبل السفر إلى الجزائر
«فرسان المتوسط» ينهون استعداداتهم قبل السفر إلى الجزائر
الأهلي طرابلس يظفر بصدارة مجموعته بعد الفوز بـ«الديربي»
الأهلي طرابلس يظفر بصدارة مجموعته بعد الفوز بـ«الديربي»
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع الثاني لفرق مجموعات الدرجة الأولى
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع الثاني لفرق مجموعات الدرجة ...
بالصور: المنتخب الليبي يصل الجزائر لخوض منافسات «شان»
بالصور: المنتخب الليبي يصل الجزائر لخوض منافسات «شان»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» ......
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. ......
المزيد
اليوم.. 4 مباريات في «آمال الممتاز»
اليوم.. 4 مباريات في «آمال الممتاز»...
15 فوزا و7 تعادلات و43 هدفا في دوري الدرجة الأولى الليبي
15 فوزا و7 تعادلات و43 هدفا في دوري الدرجة الأولى الليبي...
الأهلي بنغازي يهزم المروج في دوري الطائرة الليبي
الأهلي بنغازي يهزم المروج في دوري الطائرة الليبي...
بالصور: المنتخب الليبي يصل الجزائر لخوض منافسات «شان»
بالصور: المنتخب الليبي يصل الجزائر لخوض منافسات «شان»...
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع الثاني لفرق مجموعات الدرجة الأولى
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع الثاني لفرق مجموعات ......
المزيد