15 فوزا و7 تعادلات و43 هدفا في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت، أمس الأربعاء، مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، والتي شهدت إقامة 22 مباراة في المجموعات الخمس، وأجلت مباراة واحدة، وسجل الفوز في 15 منها، بينما حسم التعادل سبع مباريات، واهتزت الشباك 43 مرة.

الشرارة يتصدر المجموعة الأولى

تصدر فريق شرارة المنشية المجموعة الأولى، بعد هز شباك نهضة الجديد بثلاثية نظيفة، وانتهت مباراتان بالتعادل بهدف في كل شبكة، إذ تعادل القرضابية والمهاري، والهلال سبها مع المهدية.

بنغازي الجديدة في صدارة المجموعة الثانية

انتزع بنغازي الجديدة صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف، بعد فوزه على النجمة برباعية نظيفة، بينما احتل نجوم بنغازي المركز الثاني بفوزه على نسور مرتوبة بثلاثية مقابل لا شيء، بينما جاء القيروان ثالثا بعد الفوز على خليج أجدابيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي بقية نتائج المجموعة تعادل الأنصار ونجوم أجدابيا بهدف لهدف، وتعادل الأنوار والبروق من دون أهداف.

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الأفريقي في صدارة المجموعة الثالثة

يتصدر أفريقي درنة المجموعة الثالثة بعد تحقيقه الفوز خارج ملعبه على السواعد بنغازي بثلاثة أهداف لهدف، وفاز برانس القبة خارج ملعبه على خليج سرت 2 /1، وفاز وفاق أجدابيا على خالد بن الوليد بالنتيجة نفسها، والقيروان على خليج أجدابيا بهدفين مقابل هدف.

وتأجلت مباراة الوحدة بنغازي أمام ضيفه الطيران، بينما خلد المروج للراحة في هذه الجولة الأولى.

الوطن والبشائر ورفيق صرمان في صدارة المجموعة الرابعة

تتصدر المجموعة الرابعة فرق الوطن أبوعيسى والبشائر مصراتة ورفيق صرمان، بعد تحقيقها الفوز بهدفين مقابل لا شيء، إذ فاز الوطن على المستقبل، والبشائر على ترهونة، ورفيق على الشط.

وفي بقية نتائج المجموعة، فاز فريق أبي الأشهر على الفالوجا بهدف نظيف، وتعادل الترسانة والمجد دون أهداف.