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«بوابة الوسط» تستعرض انطلاق دوري الدرجة الأولى: 4 فوز و5 تعادلات و14 هدفا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 11 يناير 2023, 12:45 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض انطلاق دوري الدرجة الأولى: 4 فوز و5 تعادلات و14 هدفا
منافسات دوري الدرجة الأولى. (فيسبوك)
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جرت، أمس الثلاثاء، 9 مباريات في الجولة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، وجاءت نتائج المجموعة الأولى لتشهد تعادل القرضابية والمهاري بهدف لهدف (1-1)، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الهلال سبها والمهدية (1-1).

وفي المجموعة الثانية فاز فريق بنغازي الجديدة على النجمة بأربعة أهداف دون رد (4-0)، وتعادل الأنوار والبروق دون أهداف (0-0)، وتعادل الأنصار ونجوم أجدابيا بهدف لهدف (1-1).

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وفي المجموعة الرابعة فاز رفيق على الشط بهدف لصفر (1-0)، وفاز أبي الأشهر على الفالوجا بهدف لصفر (1-0)، وتعادل الترسانة والمجد دون أهداف (0-0)، وفاز الوطن على المستقبل بهدفين لصفر (2-0).

مباريات الأربعاء  
اليوم الأربعاء يتجدد الموعد مع تسع مباريات في المجموعة الأولى على ملعب سبها البلدي، والنهضة يلتقي الشرارة، والمراقب عبدالقادر الليفاوي.

وفي المجموعة الثانية، ستقام مباراتان، الأولى على ملعب بنينا، ويجمع اللقاء نجوم بنغازي مع نسور مرتوبة والمراقب عثمان أبوخمادة، وعلى ملعب البيضاء ويجمع القيروان مع الخليج والمراقب مصطفى الوزري.

وفي المجموعة الثالثة، ستقام خمس مباريات، على ملعب بنينا الوحدة بنغازي يلتقي الطيران والمراقب علي العلمي، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي السواعد يلتقي الأفريقي والمراقب محمد الشلماني، وعلى ملعب الصداقة بمدينة شحات الأندلس يلتقي المنار والمراقب إبراهيم الفاخري، والوفاق بأجدابيا يستضيف خالد بن الوليد والمراقب إدريس حدوث، وعلى ملعب سرت البرانس ضيفا على خليج سرت والمراقب عادل سويسي.

5 مواجهات في المجموعة الخامسة
وتشهد المجموعة الرابعة على ملعب نادي السويحلي المباراة المؤجلة من أمس الثلاثاء وتجمع ترهونة والبشائر، بينما في المجموعة الخامسة تقام خمس مباريات، النصر زليتن يستضيف الملعب الليبي والمراقب فوزي المنير، والوحدة يحل ضيفا على الشروق بالزنتان والمراقب محمد محرز، وعلى ملعب أبوسليم الشرطة يلتقي الجزيرة والمراقب ناصر المهدي، والظهرة يحل ضيفا على الشموع بمصراتة والمراقب عبداللطيف الطاهر، وعلى ملعب الترسانة الجمارك يلتقي الطلائع والمراقب أحمد باني.

منافسات دوري الدرجة الأولى. (فيسبوك)
منافسات دوري الدرجة الأولى. (فيسبوك)
منافسات دوري الدرجة الأولى. (فيسبوك)
منافسات دوري الدرجة الأولى. (فيسبوك)
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