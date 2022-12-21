فوز الهلال والأخضر في الدوري الليبي لليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

لعبت أمس مباراتان في الجولة الثانية من الدوري الليبي لكرة اليد، انتهت بفوز فريقا الهلال والأخضر على ضيفيهما الأهلي بنغازي والنجمة، في ختام مباريات المجموعة الأولى للدوري.

جمع اللقاء الأول فريق الهلال مع الأهلي بنغازي، بقاعة بنغازي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بفارق هدف واحد 10/ 9، وفي الشوط الثاني زادت الإثارة والتشويق حتى آخر زمن المباراة، والتى انتهت لصالح الهلال في النهاية بفارق هدف واحد 25 مقابل 24 للأهلي، وأدار المباراة الحكمان أيمن أبودبوس ورمضان المنفي وراقبها الصادق الدروقي.

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