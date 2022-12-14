عبر قناة الوسط «WTV» تفاصيل جدول نقل مباريات الجولة الثامنة لـ«دورينا» بمختلف التقنيات

كشفت إدارة قناة الوسط «WTV» النقاب عن جدول النقل المباشر لمباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» رقم «48» لموسم 2022-2023، بحسب توقيت ليبيا على النحو الآتي:
الخميس 15 ديسمبر 2022
- الصقور × التعاون - ملعب طبرق 3:00 نقل (WTV) (HD)
- الهلال × الصداقة - ملعب شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV) (HD)
- 20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل
الجمعة 16 ديسمبر 2022
- المدينة × الأهلي طرابلس - الجميل 3:30 نقل (WTV) (HD)
- دارنس × الأخضر - ملعب درنة 3:00 نقل (WTV2) (SD)
- الأولمبي × الخمس - ملعب الزاوية 3:30 - تسجيل
- السويحلي × المحلة - ملعب مصراتة 3:30 - تسجيل
- التحدي × الأهلي بنغازي - شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV) (HD)
السبت 17 ديسمبر 2022
- الاتحاد المصراتي × الاتحاد - مصراتة 3:30 نقل (WTV) (HD)
- أساريا × أبوسليـم - ملعب الزاوية 3:30 نقل (WTV2) (SD)
- النصر - شباب الجبل - شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV) (HD)
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