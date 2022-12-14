عبر قناة الوسط «WTV» تفاصيل جدول نقل مباريات الجولة الثامنة لـ«دورينا» بمختلف التقنيات

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت إدارة قناة الوسط «WTV» النقاب عن جدول النقل المباشر لمباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» رقم «48» لموسم 2022-2023، بحسب توقيت ليبيا على النحو الآتي:

الخميس 15 ديسمبر 2022

- الصقور × التعاون - ملعب طبرق 3:00 نقل (WTV) (HD)

- الهلال × الصداقة - ملعب شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV) (HD)

- 20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

الجمعة 16 ديسمبر 2022

- المدينة × الأهلي طرابلس - الجميل 3:30 نقل (WTV) (HD)

- دارنس × الأخضر - ملعب درنة 3:00 نقل (WTV2) (SD)

- الأولمبي × الخمس - ملعب الزاوية 3:30 - تسجيل

- السويحلي × المحلة - ملعب مصراتة 3:30 - تسجيل

- التحدي × الأهلي بنغازي - شهداء بنينا 7:00 نقل (WTV) (HD)