20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، على أن تقاما الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري.

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على ملعب الصقور بطبرق الأهلي بنغازي سيلتقي الأخضر، والمباراة الثانية ستجمع الأهلي طرابلس مع المدينة، وستقام على أحد الملعبين صبراتة أو الزاوية.

يشار إلى أن مسابقة الكأس تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.