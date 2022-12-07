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«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر قناة «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 03:40 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر قناة «WTV»
شعار قناة الوسط في الإطار الأيمن ومباراة السويحلي والأهلي طرابلس في الأيسر. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد النقل المباشر لمباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا على النحو الآتي:

الخميس 8 ديسمبر
- الصداقة × النصر - ملعب شحات 3:00 نقل (HD)

- شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الأخضر والصقور ضمن مؤجلات «دورينا»

الجمعة 9 ديسمبر
- الاتحاد المصراتي × المدينة - مصراتة 3:30 نقل (HD)
- التعاون × شباب الجبل - ملعب أجدابيا 3:00 نقل (SD)
- التحدي × دارنس - ملعب شهداء بنينا 7:00 نقل (HD)

السبت 10 ديسمبر
- المحلة × الأولمبي - ملعب أبوسليم 3:30 نقل (HD)

الأحد 11 ديسمبر
- الأهلي طرابلس × الخمس - الجميل 3:30 نقل (HD)
- الأخضر × الهلال - شيخ الشهداء 3:00 نقل (SD)
- السويحلي × أساريا - ملعب مصراتة 3:30 تسجيل
- الأهلي بنغازي × الصقور - شهداء بنينا 7:00 نقل (HD)

الإثنين 12 ديسمبر
- الاتحاد × أبوسليم - ملعب مصراتة 3:30 نقل (HD)

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