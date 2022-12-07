«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر قناة «WTV»

كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد النقل المباشر لمباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا على النحو الآتي:
الخميس 8 ديسمبر
- الصداقة × النصر - ملعب شحات 3:00 نقل (HD)
- شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الأخضر والصقور ضمن مؤجلات «دورينا»
الجمعة 9 ديسمبر
- الاتحاد المصراتي × المدينة - مصراتة 3:30 نقل (HD)
- التعاون × شباب الجبل - ملعب أجدابيا 3:00 نقل (SD)
- التحدي × دارنس - ملعب شهداء بنينا 7:00 نقل (HD)
السبت 10 ديسمبر
- المحلة × الأولمبي - ملعب أبوسليم 3:30 نقل (HD)
الأحد 11 ديسمبر
- الأهلي طرابلس × الخمس - الجميل 3:30 نقل (HD)
- الأخضر × الهلال - شيخ الشهداء 3:00 نقل (SD)
- السويحلي × أساريا - ملعب مصراتة 3:30 تسجيل
- الأهلي بنغازي × الصقور - شهداء بنينا 7:00 نقل (HD)
الإثنين 12 ديسمبر
- الاتحاد × أبوسليم - ملعب مصراتة 3:30 نقل (HD)
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