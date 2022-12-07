«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السابع في «دورينا» عبر قناة «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد النقل المباشر لمباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا على النحو الآتي:

الخميس 8 ديسمبر

- الصداقة × النصر - ملعب شحات 3:00 نقل (HD)

- شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الأخضر والصقور ضمن مؤجلات «دورينا»

الجمعة 9 ديسمبر

- الاتحاد المصراتي × المدينة - مصراتة 3:30 نقل (HD)

- التعاون × شباب الجبل - ملعب أجدابيا 3:00 نقل (SD)

- التحدي × دارنس - ملعب شهداء بنينا 7:00 نقل (HD)

السبت 10 ديسمبر

- المحلة × الأولمبي - ملعب أبوسليم 3:30 نقل (HD)

الأحد 11 ديسمبر

- الأهلي طرابلس × الخمس - الجميل 3:30 نقل (HD)

- الأخضر × الهلال - شيخ الشهداء 3:00 نقل (SD)

- السويحلي × أساريا - ملعب مصراتة 3:30 تسجيل

- الأهلي بنغازي × الصقور - شهداء بنينا 7:00 نقل (HD)