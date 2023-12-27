ريزوتو سي فوود

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الإيطالي اخترنا لكِ طريقة عمل ريزوتو السي فود، جربيها كما بالوصفة وأخبرينا بالنتيجة واستمتعي بالمذاق الشهي والفوائد الغذائية المتعددة لهذا الطبق وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 بصلة وسط مفروم ناعم.

كرفس مفروم ناعم.

4 عدد طماطم مفرومة ناعم.

1/2 كيلو محار (النوع حسب الرغبة).

5 فصوص ثوم مفروم ناعم.

1/2 كيلو جمبري حجم وسط.

ملح وفلفل أسود.

جزر مفروم ناعم.

كأس أرز (أي نوع من السوبر ماركت مخصص للروزيتو).

كالاماري (الكمية حسب الرغبة).

فلفل أحمر فريش مفروم ناعم.

كرفس مقطع كبير.

جزر مقطع كبير.

طريقة التحضير

- لتنظيف الجمبري، ينزع الخيط الأسود من الظهر ويغسل بالماء ثم يفرك بالدقيق ويغسل بالماء جيدًا.

- يغسل المحار جيدًا وينقع بالماء لتنزل كل الرواسب، يغسل الكاليماري ويقطع إلى حلقات.

- في قدر على النار نضع المحار وماء باردا مع الجزر والكرفس والبصل، يسلق حتى تفتح المحار وهنا نعرف أنها نضجت.

- في قدر آخر يوضع نصف كمية زيت زيتون والبصل، والثوم، والجزر، والكرفس والفليفلة الحمراء ويقلب لمدة 5 دقائق حتى تظهر رائحة طيبة.

- يضاف القريدس على قدر البصل ويحرك لمدة 5 دقائق ثم المحار وكمية من عصير الطماطم مع رشة ملح وفلفل أبيض وملعقة صوص طماطم وعندما يغلي الخليط يضاف من ماء سلق المحار قليلًا ليصبح مثل صوص غني ويترك ليغلي 10 دقائق.

- في قدر آخر أيضًا يوضع باقي زيت زيتون مع معلقة زبدة صغيرة ثم البصل والثوم ويحرك لـ5 دقائق ثم يضاف الأرز ويجب عدم غسل الأرز الإيطالي.

- يحرك ثم يضاف تقريبًا نصف كوب من عصير الطماطم ويحرك ثم يضاف ملح وفلفل أبيض، يغطى القدر ثم تضاف من ماء سلق المحار تقريبًا نصف كوب ويحرك الأرز ويغطى تقريبا كل 5 دقائق، تضاف كمية من ماء سلق المحار ويحرك ويغطى، يحتاج الأرز الى نصف ساعة على درجة حرارة وسط لكي ينضج.

- عندما ينضج الأرز نضع خلطة الروبيان، المحار والصوص فوق الأرز ويحرك ويقدم الصحن مع رشة جبن بارميزان ويصبح جاهزا للتقديم.