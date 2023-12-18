سلطة تبولة من المطبخ الشامي

القاهرة - بوابة الوسط

التبولة من أشهر السلطات الشامية المفيدة. تناوليها اليوم خلال نظامكِ الغذائي، لتساعدك في إنقاص وزنك.

المكونات

كوبان كبيران من البرغل (جريش القمح)

حبتا طماطم ناضجتان

أوراق بقدونس (بدون عيدان) مغسولة ومجففة ومفرومة ناعما

حفنة صغيرة من أوراق النعناع الطازجة والمغسولة والمجففة والمفرومة ناعما

بصلة حمراء صغيرة مقشرة ومفرومة ناعما

3-2 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

3-2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح خشن

4 قطع خبز مسطح جاهزة للتقديم

طريقة التحضير

- يوضع البرغل في وعاء صغير، ويغمر بـ50 مل ماء مغلي ويقلب، ثم يوضع جانباً لـ20 دقيقة أو حتى يتشرب كل الماء.

- تزال الرؤوس الخضراء من الطماطم، وبالسكين يشكل صليب صغير على كل منبت ساق، ثم توضع الطماطم في وعاء منفصل، وتغطى بالماء المغلي لـ30 ثانية، ثم يصفى من الماء.

- عندما تبرد الطماطم بما يكفي تقشر، ويجرى التخلص من القشر، وتقطع إلى أرباع، ويجرى التخلص من بذورها، وتقطع إلى مكعبات، وتضاف إلى وعاء التقديم.

- يضاف البقدونس والنعناع والبصل على الطماطم، وتخلط جيداً حتى تمتزج.

- بعدما يتشرب البرغل كل الماء باستخدام شوكة يجرى فصل الحبوب، ويضاف البرغل إلى خليط الطماطم.

- يرش عصير الليمون وزيت الزيتون ويتبل بالملح، وتخلط جيداً، حتى يغلف السائل المكونات، ثم توضع التبولة في طبق التقديم.