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لحم مفروم مشوي بالبقسماط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 10:44 صباحا
لحم مفروم مشوي بالبقسماط
اللحم المفروم المشوي بالبقسماط وجبة سريعة التحضير ومناسبة للدايت (الإنترنت)
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اللحم المفروم المشوي بالبقسماط وجبة سريعة التحضير ومناسبة إذا كنتِ تتبعين نظاما غذائيا قليل السعرات، قطعيه بارداً وقدميه مع البطاطا المشوية وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
- كوب حليب.
- ملح وفلفل.
- ملعقة طعام سكر بني.
- ملعقة كبيرة كاتشب.
- 500 غرام لحم مفروم.
- بيضة.
- بهارات لحم.
- بصلة مفرومة.
- كوب بقسماط مطحون.

طريقة التحضير
- اخلطي اللحم المفروم مع البيض، والبصل، والحليب، والبقسماط المطحون وتبلي الخليط بالملح والفلفل والبهارات.

- ضعي الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الزيت وفي وعاء صغير اخلطي السكر البني، والكاتشاب والخردل وادهني خليط اللحم به وادخليه الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

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