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برغر نباتي من الحمص والعدس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 11:33 صباحا
برغر نباتي من الحمص والعدس
البرغر النباتي وصفة مميزة نباتية دون لحمة تحضر بطريقة سهلة من العدس والحمص والبطاطا (الإنترنت)
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البرغر النباتي وصفة مميزة نباتية دون لحمة تحضر بطريقة سهلة من العدس والحمص والبطاطا والبقسماط وبهارات البرغر. لا يمكن تمييزها عن برغر اللحم، وتعد لذيذة وشهية جدا. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب: عدس منقوع ومسلوق - حمص منقوع ومسلوق
½ كوب: بقسماط - زيت نباتي للقلي
حبة: بطاطا مسلوقة ومهروسة - بصل مفرومة - شمندر مسلوق - فلفل أحمر
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة بهارات البرغر
¾ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بابريكا - ملح
½ ملعقة صغيرة كمون
كعكة الأرز الكوري
لتحضير الساندويتش:
خبز البرغر
علبة جبنة شرائح 150 غراما
2 حبة مقطعة شرائح: طماطم - مخلل خيار - بصل
حبة خس
5 ملاعق كبيرة: مايونيز - كاتشب
2 ملعقة كبيرة خردل أو مستردة

طريقة التحضير
- نضع العدس المسلوق والحمص في وعاء، ونضيف البطاطا والبصل والشمندر المسلوق والفلفل الأحمر والثوم المهروس والملح والفلفل والبابريكا والكمون وبهارات البرغر، ونخلط جيدا، ثم نسكب الخليط في محضرة الطعام، ونعجنه جيدا، حتى نحصل على خليط متجانس يشبه في لونه وقوامه كفتة اللحمة .
- نضيف البقسماط حتى يتماسك تماما، ويصبح قابلا للتشكيل، ونشكله على شكل أقراص بسماكة 1.5 سنتيمتر باستخدام قالب دائري، ونصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة، ونحمر بعض الأقراص، لاستخدامها، ونحتفظ بالباقي دون تحمير في الثلاجة لحين الحاجة، مع الفصل بين الأقراص بالنايلون أو ورق الزبدة.
- نضع الزيت النباتي في مقلاة، ونضيف أقراص البرغر المحضرة، ونحمرها لـ10 دقائق على الوجهين، وبذلك تكون أقراص البرغر جاهزة، وتقدم على شكل ساندويتش برغر بخبز البرغر مع شرائح الجبن والخس والطماطم والمخلل والمايونيز والكاتشب والمستردة، ويصبح جاهزا للتقديم.

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