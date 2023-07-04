برغر نباتي من الحمص والعدس

القاهرة - بوابة الوسط

البرغر النباتي وصفة مميزة نباتية دون لحمة تحضر بطريقة سهلة من العدس والحمص والبطاطا والبقسماط وبهارات البرغر. لا يمكن تمييزها عن برغر اللحم، وتعد لذيذة وشهية جدا. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب: عدس منقوع ومسلوق - حمص منقوع ومسلوق

½ كوب: بقسماط - زيت نباتي للقلي

حبة: بطاطا مسلوقة ومهروسة - بصل مفرومة - شمندر مسلوق - فلفل أحمر

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة بهارات البرغر

¾ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بابريكا - ملح

½ ملعقة صغيرة كمون

كعكة الأرز الكوري

لتحضير الساندويتش:

خبز البرغر

علبة جبنة شرائح 150 غراما

2 حبة مقطعة شرائح: طماطم - مخلل خيار - بصل

حبة خس

5 ملاعق كبيرة: مايونيز - كاتشب

2 ملعقة كبيرة خردل أو مستردة