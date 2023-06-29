حنيذ شهي ولذيذ في عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نقدم لك أشهى وألذ الوصفات المميزة لتحضيرها والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، ومن بين تلك الوصفات طبق الحنيذ اليمني.

والحنيذ طبق يمني يتكون لحم الضأن المُتبل بخلطة بهارات يجرى تسويته على الجمر ببطء للحصول على تسوية مثالية تجعل اللحم طريا وشهيا للغاية وطعمه له نكهة مميزة. كما أنه مشهور في شبه الجزيرة العربية ويجرى تقديمه مع الأرز. تعرفي معنا إلى المكونات وطريقة التحضير وفق موقع «شملولة».

المكونات:

لحم ضأن - كيلوغرام ونصف.

ثوم مفروم - ملعقتان كبيرتان.

بصل مقطع إلى شرائح - 2.

طماطم مقطعة إلى شرائح - 2.

فلفل رومي أخضر مقطع إلى شرائح - 2.

ماء - نصف كوب.

خل أبيض - ملعقة كبيرة.

زيت زيتون - ملعقتان كبيرتان.

ملح - بحسب الرغبة.

كاري - ملعقة صغيرة.

بهارات لحم - ملعقة كبيرة.

بزار - ملعقتان كبيرتان.

ثوم بودرة - ملعقة صغيرة.

بابريكا - ملعقة صغيرة.

كمون - ملعقة صغيرة.

فلفل أسود - ملعقة صغيرة.