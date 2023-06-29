  • Alwasat News
Atwasat

حنيذ شهي ولذيذ في عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 01:08 مساء
حنيذ شهي ولذيذ في عيد الأضحى
حنيذ بلحم الضأن من المطبخ اليمني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نقدم لك أشهى وألذ الوصفات المميزة لتحضيرها والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، ومن بين تلك الوصفات طبق الحنيذ اليمني.

والحنيذ طبق يمني يتكون لحم الضأن المُتبل بخلطة بهارات يجرى تسويته على الجمر ببطء للحصول على تسوية مثالية تجعل اللحم طريا وشهيا للغاية وطعمه له نكهة مميزة. كما أنه مشهور في شبه الجزيرة العربية ويجرى تقديمه مع الأرز. تعرفي معنا إلى المكونات وطريقة التحضير  وفق موقع «شملولة».

المكونات:
لحم ضأن - كيلوغرام ونصف.
ثوم مفروم - ملعقتان كبيرتان.
بصل مقطع إلى شرائح - 2.
طماطم مقطعة إلى شرائح - 2.
فلفل رومي أخضر مقطع إلى شرائح - 2.
ماء - نصف كوب.
خل أبيض - ملعقة كبيرة.
زيت زيتون - ملعقتان كبيرتان.
ملح - بحسب الرغبة.
كاري - ملعقة صغيرة.
بهارات لحم - ملعقة كبيرة.
بزار - ملعقتان كبيرتان.
ثوم بودرة - ملعقة صغيرة.
بابريكا - ملعقة صغيرة.
كمون - ملعقة صغيرة.
فلفل أسود - ملعقة صغيرة.

- كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى
- أوزي بلحم الغنم في عيد الأضحى
- خطوات تحضير فتة الموزة لعيد الأضحى
- طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى
- ريش مشوية لعيد الأضحى
- فخذة الخروف بالفرن

طريقة التحضير:
- في وعاء، ضعي زيت الزيتون، والماء، والخل والثوم ونكهي بالملح، والبابريكا، والكمون، والكاري، والبزار، وبهارات اللحم، والثوم البودرة، والفلفل الأسود.
- اخلطي المكونات جيدا.
- ضعي اللحم في صينية فرن ثم ادهنيه بواسطة التتبيلة جيدا.
- أضيفي الطماطم والفلفل الرومي والبصل وقلبي المكونات.
- غلفي صينية الفرن بواسطة ورق قصدير ثم أدخليها إلى فرن محمي مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لنحو 3 ساعات حتى ينضج اللحم.
- قدمي حنيذ اللحم إلى جانب الأرز.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر

ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي

كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي
«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»

«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»
كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟

كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب

في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب
ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
باذنجان بالبرغل والحمص من المطبخ السوري
باذنجان بالبرغل والحمص من المطبخ السوري
تيراميسو الليمون
تيراميسو الليمون
7 خطوات لحفظ لحوم الأضحية
7 خطوات لحفظ لحوم الأضحية
عصبان ليبي على مائدتك في عيد الأضحى
عصبان ليبي على مائدتك في عيد الأضحى
طاجن لسان عصفور بالمفروم والبشاميل
طاجن لسان عصفور بالمفروم والبشاميل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ورق عنب على الطريقة اللبنانية
ورق عنب على الطريقة اللبنانية...
ورقة لحمة بالخضروات لعيد الأضحى
ورقة لحمة بالخضروات لعيد الأضحى...
أوزي بلحم الغنم في عيد الأضحى
أوزي بلحم الغنم في عيد الأضحى...
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة...
طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى
طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى...
المزيد
حنيذ شهي ولذيذ في عيد الأضحى
حنيذ شهي ولذيذ في عيد الأضحى...
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى...
كيك العسل والمكسرات
كيك العسل والمكسرات...
طاجن لسان عصفور بالمفروم والبشاميل
طاجن لسان عصفور بالمفروم والبشاميل...
عصبان ليبي على مائدتك في عيد الأضحى
عصبان ليبي على مائدتك في عيد الأضحى...
المزيد