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كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 08:31 صباحا
كتف ضأن مشوى في الفرن لعيد الأضحى
كتف ضأن مشوى في الفرن. (أرشيفية: الإنترنت)
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في خطوات سهلة وسريعة تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير كتف اللحم الضأن المشوى فى الفرن  لتعديها على مائدتك في عيد الأضحى المبارك، وفق «شملولة».

المكونات:
كتف لحم ضأن (غنم) بوزن 2 كيلو
3 حبات بصل كبيرة الحجم
2 رأس ثوم كبيرة الحجم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
6 زعتر طازج
5 أغصان روزمارى (إكليل الجبل)
3 أوراق لورة (أوراق الغار)
2 حبة ليمون (حامض – قارص) كبيرة الحجم
مكونات خليط الأعشاب:
1 ملعقة صغيرة ثوم مفرى ناعماً
½ ملعقة صغيرة روز مارى جافة
1 ملعقة صغيرة زعتر جاف
½ ملعقة صغيرة ورق لورة مطحون
½ ملعقة صغيرة مريمية جافة
½ ملعقة صغيرة ريحان (حبق) جاف
¼ ملعقة مردقوش جاف
1 ½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض
1 ملعقة كبيرة ملح
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

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طريقة التحضير:
- تُسكب جميع مكونات الأعشاب فى وعاء صغير وتُقلب جيداً، ثم تترك لمدة ساعتين حتى تُخرج زيوتها العطرية.
- يُسخن الفرن على حرارة متوسطة.
- يُغرز حرف سكين رفيع وحاد فى لحم الكتف لعمل عدد من الثقوب.
- تُوضع كمية من خليط الأعشاب فى ثقوب اللحم، ويُفرك الكتف بالكامل ببقية الخليط، ثم يُسكب زيت الزيتون عليه.
- تُسخن شواية منزلية كبيرة الحجم على نار متوسطة، ويُوضع عليها كتف اللحم ويُشوىَّ لدقائق على الجانبين حتى يأخذ اللون البُنىِّ المتوسط، ثم يُرفع من على النار.
- تُقشر حبات البصل وتقطع إلى نصفين، ثم تُقطع رأسىِّ الثوم إلى نصفين، ويُرصون جميعاً على صينية فرن مسطحة وكبيرة الحجم.
- تُوزع أعواد الزعتر والروز مارى وأوراق الغار بين أنصاف البصل والثوم، ثم يُسكب القليل من زيت الزيتون عليها.
- يُوضع كتف اللحم على حبات البصل والثوم، وتُقطع حبتىِّ الليمون إلى نصفين وتُعصران على اللحم، ثم يُترك القشر فى الصينية بجوار اللحم.
- تُوضع صينية اللحم على الرف الأوسط من الفرن، وتُترك لمدة ساعتين ونصف أو حتى يَنضج اللحم جيداً.. ثم تقدم وصحتين.

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