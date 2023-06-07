  • Alwasat News
Atwasat

7 نصائح قبل استخدام أواني الجرانيت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 09:59 صباحا
7 نصائح قبل استخدام أواني الجرانيت
أواني الجرانيت هي خيار شائع لدى السيدات بسبب متانتها وخصائصها المضادة للالتصاق (الإنترنت)
alwasat radio

أواني الجرانيت هي خيار شائع لدى السيدات بسبب متانتها وخصائصها المضادة للالتصاق ومع ذلك، قبل استخدام أواني الجرانيت، هناك بعض النصائح التي يجب عليك الانتباه إليها وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

وضع زيت قبل الاستخدام الأول
-أول خطوة يجب تسخين ملعقتين من الزيت (بشكل دافئ وليس ساخن جدا) ودهن الأواني بواسطة المنديل أو فرشاة السيليكون ثم تركها ساعتين.

غسلها قبل الاستخدام الأول:
- قبل استخدام أواني الطهي الخاصة بك من الجرانيت للمرة الأولى، من المهم غسلها بشكل جيد بالماء الدافئ والصابون. سيساعد هذا في إزالة أي غبار أو أوساخ أو بقايا قد تكون على السطح.

تسخين المقلاة:
- لضمان الطهي المتساوي ومنع الطعام من الالتصاق بالسطح، من المهم تسخين أواني الطهي الخاصة بك من الجرانيت قبل إضافة أي مكونات. سيساعد هذا أيضًا في تمديد عمر القدر.

استخدام حرارة منخفضة إلى متوسطة:
- تسخن أواني الطهي من الجرانيت بسرعة، لذلك من الأفضل استخدام إعدادات حرارة منخفضة إلى متوسطة عند الطهي. يمكن أن تتسبب الحرارة العالية في تشوه القدر أو تلف طلاء اللاصق.

تجنب أدوات المائدة المعدنية:
- على الرغم من أن أواني الطهي من الجرانيت متينة، إلا أنه من المهم تجنب استخدام أدوات المائدة المعدنية حيث يمكن أن تتسبب في خدش أو تلف السطح. بدلاً من ذلك، استخدم أدوات المائدة الخشبية أو السيليكون أو النايلون.

التنظيف الصحيح:
- للحفاظ على الخصائص المضادة للالتصاق لأواني الطهي من الجرانيت، من المهم تنظيفها بشكل صحيح بعد الاستخدام ثم تنشيفها بشكل جيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)

الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)
كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
المنتخب الوطني داخل الصالات يحقق فوزه الأول بكأس العرب

المنتخب الوطني داخل الصالات يحقق فوزه الأول بكأس العرب
رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة

رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة
مصادر إلى «قناة الوسط»: السداسي في تونس والدبيبة يخصص دعمًا ماليًا للأندية المتأهلة (فيديو)

مصادر إلى «قناة الوسط»: السداسي في تونس والدبيبة يخصص دعمًا ماليًا للأندية ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ما أحوج الكرة الليبية.. للوائح التنظيم العصرية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ما أحوج الكرة الليبية.. للوائح التنظيم ...
شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق النسيج الاجتماعي

شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق ...
الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة بـ«دورينا»

الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة ...
لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا

لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب

جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب
«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس

«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس
سيرة مصرية

سيرة مصرية
إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب

إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب
اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا

اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي ...
صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط

صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط
ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟

ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
فطيرة الدجاج من المطبخ المغربي
فطيرة الدجاج من المطبخ المغربي
سميت بالجبن من المطبخ التركي
سميت بالجبن من المطبخ التركي
أقراص البطاطا بحشوة الدحي
أقراص البطاطا بحشوة الدحي
خبز الزعتر الفلسطيني
خبز الزعتر الفلسطيني
سلطة بروكلي بالمايونيز
سلطة بروكلي بالمايونيز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سموثي الأناناس المنعش
سموثي الأناناس المنعش...
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي...
البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ
البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ...
أسرع طريقة لتحضير أفخاذ الدجاج بالخضار
أسرع طريقة لتحضير أفخاذ الدجاج بالخضار...
كرات كفتة بالقسماط
كرات كفتة بالقسماط...
المزيد
سلطة الأفوكادو بالذرة قليلة السعرات الحرارية
سلطة الأفوكادو بالذرة قليلة السعرات الحرارية...
7 نصائح قبل استخدام أواني الجرانيت
7 نصائح قبل استخدام أواني الجرانيت...
الباندا كيك
الباندا كيك...
سلطة بروكلي بالمايونيز
سلطة بروكلي بالمايونيز...
خبز الزعتر الفلسطيني
خبز الزعتر الفلسطيني...
المزيد