سمك بلطي بالهريسة

القاهرة - بوابة الوسط

السمك البلطي له طرق مختلفة في طهيه مشوي ومقلي وصينية حسب مذاق محبيه، تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل سمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة، حسب موقع «شملولة».

المقادير

كيلوغرام سمك بلطي

معلقة صغيرة بشر ليمون

100 غرام هريسة

معلقة كبيرة ثوم مفروم

كوب عصير ليمون

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

دقيق

زيت

معلقة ملح

نصف معلقة فلفل أسود

معلقة كمون