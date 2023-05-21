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سمك بلطي بالهريسة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 12:26 مساء
سمك بلطي بالهريسة
سمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة
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السمك البلطي له طرق مختلفة في طهيه مشوي ومقلي وصينية حسب مذاق محبيه، تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل سمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة، حسب موقع «شملولة».

المقادير
كيلوغرام سمك بلطي
معلقة صغيرة بشر ليمون
100 غرام هريسة
معلقة كبيرة ثوم مفروم
كوب عصير ليمون
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة
دقيق
زيت
معلقة ملح
نصف معلقة فلفل أسود
معلقة كمون

طريقة التحضير
- ينظف السمك ويصفى من الماء تماما، ثم نضع الليمون المبشور في إناء ثم نضيف خليط الكزبرة الخضراء والثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون ويترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة.
- يغطى السمك بالدقيق من الجانبين ثم يقلى في الزيت الساخن، حتى يصبح ذهبي اللون.. الآن يصبح جاهزا للتقديم. وبالهنا.

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